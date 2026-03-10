Curiosa estampa
Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
La nieve ha hecho acto de presencia en zonas como La Horconera y en los picos Tiñosa, Bermejo y Sierra Alta, en Rute y Cabra
La nieve ha hecho acto de presencia este martes, 10 de marzo, en las cumbres de las Sierras Subbéticas. Zonas como La Horconera con los picos Tiñosa (1.568 metros) y Bermejo (1.474 m.) han amanecido con un manto blanco, también la Sierra de Rute, con su pico de Sierra Alta (1.325 m.). La anunciada bajada de temperaturas ha transformado en nieve en estas zonas altas después de las precipitaciones de esta noche que en el caso de Rute han rondado los 5 litros de lluvia por metro cuadrado. No es común ver nieve en fechas tan tardías.
En este sentido, las lluvias caídas en Cabra esta pasada madrugada se han hecho notar fuertemente en el picacho de la Sierra de Cabra, donde por las bajas temperaturas registradas, se han convertido en nieve, generando unos cuantos centímetros de grosor en el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra.
Se repite la estampa del 24 de enero
Una nevada que ha hecho aumentar ese ya habitual manto blanco al igual que ocurriera a finales de diciembre pasado o como en el paisaje de aquella fuerte cencellada registrada en la madrugada del pasado 24 de enero.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times
- El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España