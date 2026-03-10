Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra

La nieve ha hecho acto de presencia este martes, 10 de marzo, en las cumbres de las Sierras Subbéticas. Zonas como La Horconera con los picos Tiñosa (1.568 metros) y Bermejo (1.474 m.) han amanecido con un manto blanco, también la Sierra de Rute, con su pico de Sierra Alta (1.325 m.). La anunciada bajada de temperaturas ha transformado en nieve en estas zonas altas después de las precipitaciones de esta noche que en el caso de Rute han rondado los 5 litros de lluvia por metro cuadrado. No es común ver nieve en fechas tan tardías.

En este sentido, las lluvias caídas en Cabra esta pasada madrugada se han hecho notar fuertemente en el picacho de la Sierra de Cabra, donde por las bajas temperaturas registradas, se han convertido en nieve, generando unos cuantos centímetros de grosor en el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra.

Aldea ruteña de El Cerrillo de la Cañada, con el macizo de La Horconera nevado al fondo. / Manoli Moreno Castro

Se repite la estampa del 24 de enero

Una nevada que ha hecho aumentar ese ya habitual manto blanco al igual que ocurriera a finales de diciembre pasado o como en el paisaje de aquella fuerte cencellada registrada en la madrugada del pasado 24 de enero.