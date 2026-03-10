Obras en la A-379: refuerzo del firme y reurbanización para mejorar el acceso a Puente Genil y la seguridad vial

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, ha visitado este martes las obras de refuerzo del firme que se vienen realizando en Puente Genil en la carretera A-379 entre la glorieta de acceso al polígono industrial del Huerto del Francés y la glorieta que conecta con la incorporación de vehículos desde la A-318 permitiendo el acceso al polígono industrial Las Acacias.

Granados ha informado que la inversión llevada a cabo para mejorar este punto es de 90.000 euros, puesto que al refuerzo del firme hay que unir otra inversión para la sustitución de las juntas de dilatación del puente que atraviesa la A-318. La delegada también avanzó que los técnicos Fomento están actuando en un tramo de la A-318, dentro del término municipal de Puente Genil, "por los daños causados a partir de la inestabilidad y erosión detectada en un talud y que ha generado un riesgo en la carretera, por lo que estamos tratando de resolver este problema para garantizar la seguridad de los usuarios”.

Aprovechando su visita, Carmen Granados se refirió a las inversiones del Plan Andalucía Actúa puesto en marcha por la Junta para dar respuesta a los daños ocasionados por el temporal en la red autonómica de carreteras, precisando que de los 535 millones de euros consignados, 22 millones han ido destinados a la provincia de Córdoba, con actuaciones de emergencia en 26 carreteras, algunas de las cuales discurren por el término municipal de Puente Genil.

La delegada conversa con concejales y técnicos en la carretera de Puente Genil. / V. Requena

Es la principal vía de acceso a Puente Genil

El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Javier Villafranca, que acompañó a Granados en su visita, dijo que "esta intervención ya fue solicitada por el Ayuntamiento a la Junta al tratarse de la vía principal de acceso al municipio y contar con una enorme densidad de tráfico".

"Las obras afectan a un tramo lineal de unos 350 metros, a lo que hay que sumar un tratamiento especial que se está haciendo en los distintos accesos, uniéndolo a actuaciones de fresado y aglomerado, algo que va a revertir en la seguridad de las personas, de los vehículos".

Reurbanización y ajardinamiento de la entrada

El edil precisó que esta intervención "además, va a dotar de un nuevo aspecto el acceso a Puente Genil, puesto que se va a completar con otra actuación de reurbanización y ajardinamiento en la entrada a la ciudad y que se añadirá a los trabajos actuales de remodelación de la avenida de La Rambla, dotando así a la población de una imagen distinta en este punto, mucho más bonita y cuidada de la que hasta ahora ha presentado”.

"Agradecemos a la Delegación de Fomento la celeridad y eficacia mostrada para atender la petición del Ayuntamiento y pido a los ciudadanos un poco de paciencia mientras duren estas obras que redundarán en la seguridad de todos", afirmó.