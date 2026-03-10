El Pleno del Ayuntamiento de Iznájar ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar la inscripción de El Paso y los Rituales Pasionistas de Iznájar en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC), dentro de la tipología de Actividad de Interés Etnológico.

La iniciativa cuenta además con el respaldo del tejido asociativo vinculado a esta manifestación cultural, entre ellos hermandades, cofradías, asociaciones culturales y formaciones musicales del municipio, que han expresado formalmente su apoyo al procedimiento. El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, ha destacado el consenso alcanzado en torno a la propuesta, según explica una nota del Consistorio.

Inicio del procedimiento administrativo

Tras la celebración del pleno, y en cumplimiento del acuerdo municipal, la solicitud ha sido registrada oficialmente en la Delegación Provincial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, lo que marca el inicio del procedimiento administrativo para su tramitación.

“La unanimidad demuestra que estamos ante uno de los grandes consensos de Iznájar. Esta iniciativa trasciende lo político y responde al compromiso colectivo de proteger una tradición viva que forma parte esencial de nuestra identidad”, ha señalado el alcalde Lope Ruiz

La petición plantea la protección específica de los rituales pasionistas y de la representación histórica de “El Paso”, considerados una expresión singular del patrimonio cultural inmaterial del municipio.

Iznájar pide la declaración BIC para El Paso y los Rituales Pasionistas, / CÓRDOBA

Protección de una tradición arraigada

La solicitud no pretende declarar toda la Semana Santa de Iznájar, sino reconocer concretamente los rituales pasionistas y la escenificación histórica vinculada a “El Paso”, una tradición profundamente arraigada en la localidad.

Con este acuerdo y su registro formal, el Ayuntamiento da un paso significativo hacia el reconocimiento y la salvaguarda de una de las expresiones culturales más representativas de la identidad de Iznájar.