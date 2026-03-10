IU se abstendrá para que salga adelante el Plan Invierte de la Diputación de Córdoba, que destinará 10,5 millones a ayuntamientos y mancomunidades

El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobará este miércoles en sesión extraordinaria el Plan Invierte si todo se desarrolla tal y como se ha anunciado, ya que el grupo de IU ha comunicado que se abstendrá en la votación para facilitar su puesta en marcha de forma urgente.

El plan, dotado con 10,5 millones de euros, lo llevó al pleno de febrero el equipo de gobierno y fue rechazado por toda la oposición, con lo que, según ha indicado Fuentes, "hemos perdido casi tres semanas". No obstante, el objetivo es el mismo: poner encarga los recursos para que los ayuntamientos, ELA y mancomunidades puedan destinar esos recursos a las actuaciones que ellos consideren más necesarias. "Van a ser en torno a 800 proyectos los que se van a iniciar, y la idea es pagar en julio", ha mantenido.

El presidente de la institución provincial ha respondido al PSOE, que poco antes ha insistido en que el equipo de gobierno plantea un recorte del plan respecto al año pasado, diciendo que el año pasado "fueron 11 millones en el presupuesto y 6 millones en remanente de tesorería. No iban 17 millones en el presupuesto, eso es mentira. Fueron 11, pendientes de los remanentes de tesorería, igual que ahora".

Para que todo sea más rápido, se rebajará también el periodo de alegaciones de diez a cinco días, "y vamos a agilizar los procedimientos", ha insistido.

El Presupuesto de 2026, pendiente de acuerdos

Preguntado por la aprobación de los Presupuestos para 2026, para los que aún no cuenta con los apoyos suficientes, Fuentes ha hecho un guiño a IU, aprovechando la abstención que ha adelantado para el Plan Invierte, y ha dicho que, "afortunadamente, hay cauces de diálogo, y yo quiero agradecer a Izquierda Unida el carácter constructivo y la forma que tiene de entender su presencia en la Diputación para las cosas que son importantes", porque "cuando las cosas aprietan, cuando hay urgencia, hay que predominar el interés general y la situación de los ayuntamientos".

En este sentido, se ha mostrado confiado en que, si se aprueban los presupuestos, el Plan Invierte se va a ver incrementado "hasta que el margen de la disponibilidad presupuestaria lo permita, y después también en remanente de tesorería incrementaremos la partida. La idea es que se superen los 17 millones del año pasado".

Principio de diálogo con IU

En una comparecencia a las puertas del Palacio de la Merced, el coordinador provincial de Izquierda Unida Córdoba, Sebastián Pérez, tras anunciar su abstención, ha afirmado que "hemos logrado que el Partido Popular rectifique y que se vuelvan a activar las ayudas ordinarias a los ayuntamientos, algo fundamental para una provincia como Córdoba, que es la que más población pierde de toda España y donde los municipios necesitan recursos para poder desarrollar proyectos y fijar población".

Por su parte, Irene Ruiz ha explicado que la abstención de IU en el pleno extraordinario de mañana responde al inicio de un "marco de diálogo" que permite desbloquear la situación en la institución provincial.

Pérez también ha reclamado al presidente que abra una nueva etapa de diálogo. "El Partido Popular no tiene mayoría absoluta y tiene que dejar de pensar en la propaganda y el marketing. Tiene que sentarse con los grupos de la oposición, con los ayuntamientos y con los agentes sociales y económicos para hablar de inversiones reales para la provincia", ha señalado.

Rechazo del PSOE

El PSOE, por su parte, ha reiterado que el Gobierno de Salvador Fuentes "pretende aprobar un Plan Invierte de sólo 10 millones, esto es 7,5 millones menos que el año pasado, pese a que la Corporación provincial maneja el presupuesto más alto de su historia". "Intentar venderlo como una respuesta excepcional es engañar a los municipios. Es el plan ordinario con el que cuentan todos los años y, además, ahora llega recortado", critica.

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha acusado al presidente de "vender humo" con los presupuestos de 2026 mientras, en la práctica, no ha movido absolutamente nada para sacarlos adelante ni ha presentado una propuesta real que permita abrir una negociación seria con los grupos de la oposición".