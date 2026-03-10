Subbética
Finaliza el programa de empleo y formación sobre albañilería para 15 jóvenes en Lucena
El Ayuntamiento de Lucena ha clausurado el programa para menores de 30 años que se han formado en el oficio a través de una subvención de 408.000 euros del Servicio Andaluz de Empleo
Un grupo de 15 alumnos, todos menores de 30 años, ha recibido este martes en Lucena los certificados de profesionalidad correspondientes al Programa de Empleo y Formación titulado Lucena Integra II, basado en la adquisición de cualificaciones ligadas a la albañilería y los acabados de edificación.
La Casa de los Mora ha albergado la clausura de un curso, con formación teórica y práctica, impartido a ocho hombres y siete mujeres durante el último año. El Ayuntamiento consiguió en su momento para este curso una subvención de 408.000 euros del Servicio Andaluz de Empleo.
Y, en los próximos meses, después de un retraso administrativo, comenzará el proyecto Lucena Construye I, igualmente para 15 jóvenes menores de 30 años y, también, orientado a conceptos relacionados con la albañilería. El presupuesto movilizado por la Junta contabilizará 360.000 euros.
