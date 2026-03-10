Finaliza en Baena el programa de empleo que ha formado a mujeres en albañilería y pintura decorativa

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha clausurado el Programa de Empleo y Formación "Baena edifica tu futuro", un proyecto que el Ayuntamiento elaboró para el colectivo de mujeres con la idea de incentivar su participación activa, fomentar el acceso al mercado laboral así como potenciar su formación y capacidad de emprendimiento.

Las acciones formativas se han desarrollado en el área territorial de Baena y pedanía de Albendín.

La parte teórica se ha impartido en el aula de gestión del Centro de Formación CIE del Ayuntamiento de Baena y la parte práctica se ha ejecutado en edificios y espacios municipales de Baena y Albendín.

Hace un año

La formación se inició en marzo de 2025 y entre las prácticas se encuentra el muro del vivero municipal donde ha llevado a cabo el enlucido o enfoscado de varios muros en las instalaciones con revestimientos mono capas y enlucidos a buena vista y regleados. Se han reparado algunos escalones en la fuente de la plaza de la calle Rey Fernando.

En la piscina municipal se realizaron diversas obras de fábrica de reparación y pintura como la reparación de los vasos de las piscinas, tapado de grietas y pintura de los mismos; pintado de vallas metálicas y fuentes, de bordillos de seguridad; reparación y pintura de la fachada del restaurante en varios tonos y de varias escaleras.

En el Centro del Formación de la calle Mirador del Hospital se ha reparado el techo de la planta superior aplicando técnicas de reparación del pladur, y posterior pintado del mismo. También se ha pintado la zona de escaleras, pasillos, puerta de madera y rejas exteriores. Han intervenido en el muro de la calle Salvador Muñoz y trabajos en el cementerio municipal de Nuestra Señora del Buen Suceso, el alicatado en los baños de las instalaciones deportivas municipales.

"Los oficios cada vez están más demandados"

El objetivo ha sido proporcionar al alumnado las competencias necesarias para realizar operaciones auxiliares de albañilería en fábricas y cubiertas, siguiendo las especificaciones técnicas, aplicando criterios de seguridad y salud laboral, y garantizando la calidad del trabajo.

Este proyecto ha dotado al alumnado de formación adecuada para desarrollar un trabajo o crear, ya sea de forma individual o de manera colectiva, una empresa que preferentemente pueda desarrollar su actividad en el mismo municipio o mejorar el nivel profesional de las alumnas que todavía no tienen experiencia laboral para incrementar sus posibilidades de empleo.

“Hoy clausuramos uno de los programas de Empleo y Formación del Área de Desarrollo del Excelentísimo Ayuntamiento de Baena y es una gran satisfacción ver como mujeres que han trabajado durante un año cuentan ya con sus certificados de profesionalidad tanto para revestimientos como para pintura decorativa. Estamos en un momento donde los oficios son cada vez más demandados, donde hay necesidad de profesionales de oficios y desde el Ayuntamiento de Baena seguimos apostando por esa formación, por esa educación y por conseguir que en mujeres, hombres y jóvenes de Baena tengan su capacitación profesional y su certificado de profesionalidad para estar a la altura de lo que demanda el mercado laboral”.