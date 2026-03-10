La Diputación de Córdoba destina más de 1,1 millones de euros a obras de emergencia en diez municipios tras los daños del temporal.

La Diputación de Córdoba ha aprobado un plan de actuaciones de emergencia para reparar los daños provocados por el tren de borrascas registrado entre enero y febrero en la provincia. La Junta de Gobierno ha dado luz verde a proyectos por un importe total de 1.105.474 euros, que permitirán intervenir de forma inmediata en diez municipios.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que “la Junta de Gobierno ha aprobado hoy todos los proyectos que se han planteado para hacer frente a situaciones de extrema urgencia”, recordando que los daños han afectado principalmente a instalaciones y equipamientos municipales, explica la Diputación en una nota de prensa.

Fuentes ha subrayado además el trabajo realizado por los servicios técnicos para agilizar la respuesta ante estas incidencias. El presidente ha añadido que los ayuntamientos podrán disponer esta misma semana de los fondos necesarios para ejecutar las actuaciones.

Actuaciones en la provincia

Entre los proyectos aprobados destaca la estabilización de bloques rocosos en el Cerro de los Poetas de Puente Genil, con una inversión de 145.000 euros, para evitar desprendimientos sobre viviendas situadas en la calle Calzada, lo que había obligado al desalojo preventivo de algunos vecinos.

En Iznájar se destinarán 120.000 euros a eliminar el riesgo de caída de bloques rocosos que afectan a la parte trasera de varias viviendas de la calle Coso.

En el municipio de Luque se invertirán 180.000 euros para consolidar el muro situado en la pista deportiva del colegio Nuestra Señora del Rosario, además de intervenir en un acceso a las instalaciones deportivas municipales.

En Espejo, el proyecto aprobado contempla 170.000 euros para la consolidación del muro de contención situado entre las calles Batalla del Salado y Cervantes, afectado por un hundimiento que compromete la estabilidad de la vía.

La actuación prevista en Valenzuela, con un presupuesto de 180.000 euros, se centrará en la reparación del drenaje y la estabilización de un talud tras la rotura de una bóveda de recogida de aguas pluviales que ha provocado la erosión de una ladera y el riesgo de desprendimientos.

En Castro del Río se acometerá la reposición del espacio público en la plaza Castilla del Pino, tras el desprendimiento de una tapia sobre la muralla, con una inversión de 60.000 euros.

Asimismo, se reconstruirá parte del cementerio municipal de Priego de Córdoba, con una actuación valorada en 88.824,91 euros, considerada de especial importancia tanto estructural como sanitaria.

La Diputación también ha aprobado 74.928,14 euros para reparar la cubierta del pabellón polideportivo de Doña Mencía, con el objetivo de recuperar el uso de esta instalación deportiva.

En Villa del Río se destinarán 46.721,69 euros a reparar daños en la piscina municipal.

Finalmente, también se ha previsto la rehabilitación del edificio de usos múltiples de Villaharta, que sufrió un incendio en un cuadro eléctrico, aunque el presupuesto definitivo de esta actuación está aún pendiente de concretar.

Con este plan de emergencia, la Diputación pretende dar una respuesta rápida a los daños provocados por el temporal y garantizar la seguridad de vecinos e infraestructuras municipales en los municipios afectados.