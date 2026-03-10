TURISMO RURAL
La Sierra de Hornachuelos y sus orquídeas: el secreto mejor guardado de Córdoba
Se han localizado más de veinte especies distintas que transforman los senderos de la zona
En pleno corazón de la provincia de Córdoba se encuentra uno de los parajes naturales de referencia en España, admirado por su conservación, su paisaje y el ecosistema que atesora. Ahora, la Sierra de Hornachuelos ofrece al visitante un nuevo atractivo, uno de sus tesoros ocultos mejor guardados, en forma de “un universo diminuto, delicado y fascinante de orquídeas, que convierten cada sendero en una experiencia única".
Un mundo vivo que cambia cada temporada
Las orquídeas no flores son estáticas y están consideradas como uno de los ejemplares más evolucionados del planeta botánico. Cada año presentan nuevos matices, formas y colores, obligando incluso a los expertos a revisar clasificaciones y nombres científicos. Lo que hoy conocemos como una especie concreta, mañana puede requerir reconsideración.
En el caso de la Sierra de Hornachuelos, esta singularidad de estos ejemplares hace que caminar por sus senderos en la época de floración se convierta en una aventura, un descubrimiento, donde a cada paso se puede dar con un novedoso y fascinante detalle.
Sendero de las orquídeas: una galería natural
El Sendero de la Herrería, con 6,5 km de recorrido, concentra casi todas las especies visibles en sus primeros tres kilómetros. Pasear por él es como recorrer una galería de arte natural al aire libre.
Se calcula que la Sierra de Hornachuelos alberga entre 22 y 25 especies diferentes de orquídeas, aunque el número real podría ser mayor, si se tiene en cuenta que hay zonas inaccesibles. Entre los ejemplares más espectaculares que se pueden avistar están la ophrys tentredinifera y Himantoglossum robertianum, con flores grandes que anuncian la temporada, y la rara Cephalanthera longifolia var. rosae, un hallazgo extraordinario de solo dos ejemplares en la sierra y muy pocos en toda España.
Cada género —desde Anacamptis y Serapias hasta Neotinea y Epipactis— añade riqueza y diversidad al paisaje, creando un inventario vivo que crece cada año.
Jornadas de Orquideoflora
Del 13 al 15 de marzo, la Sierra de Hornachuelos acoge las Jornadas de Orquideoflora, pensadas para amantes de la botánica y la fotografía. Estas incluyen ponencias de iniciación a las orquídeas, salidas guiadas por expertos y cursos prácticos de fotografía y talleres de identificación de especies.
