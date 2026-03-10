La Sierra de Hornachuelos y sus orquídeas: el secreto mejor guardado de Córdoba

En pleno corazón de la provincia de Córdoba se encuentra uno de los parajes naturales de referencia en España, admirado por su conservación, su paisaje y el ecosistema que atesora. Ahora, la Sierra de Hornachuelos ofrece al visitante un nuevo atractivo, uno de sus tesoros ocultos mejor guardados, en forma de “un universo diminuto, delicado y fascinante de orquídeas, que convierten cada sendero en una experiencia única".

Un mundo vivo que cambia cada temporada

Las orquídeas no flores son estáticas y están consideradas como uno de los ejemplares más evolucionados del planeta botánico. Cada año presentan nuevos matices, formas y colores, obligando incluso a los expertos a revisar clasificaciones y nombres científicos. Lo que hoy conocemos como una especie concreta, mañana puede requerir reconsideración.

En el caso de la Sierra de Hornachuelos, esta singularidad de estos ejemplares hace que caminar por sus senderos en la época de floración se convierta en una aventura, un descubrimiento, donde a cada paso se puede dar con un novedoso y fascinante detalle.

Vista panorámica de Hornachuelos / CÓRDOBA

Sendero de las orquídeas: una galería natural

El Sendero de la Herrería, con 6,5 km de recorrido, concentra casi todas las especies visibles en sus primeros tres kilómetros. Pasear por él es como recorrer una galería de arte natural al aire libre.

Se calcula que la Sierra de Hornachuelos alberga entre 22 y 25 especies diferentes de orquídeas, aunque el número real podría ser mayor, si se tiene en cuenta que hay zonas inaccesibles. Entre los ejemplares más espectaculares que se pueden avistar están la ophrys tentredinifera y Himantoglossum robertianum, con flores grandes que anuncian la temporada, y la rara Cephalanthera longifolia var. rosae, un hallazgo extraordinario de solo dos ejemplares en la sierra y muy pocos en toda España.

Ejemplares de orquídeas que se pueden contemplar en Hornachuelos. / CÓRDOBA

Cada género —desde Anacamptis y Serapias hasta Neotinea y Epipactis— añade riqueza y diversidad al paisaje, creando un inventario vivo que crece cada año.