La alcaldesa de Palma del Río firma un convenio de 60.000 euros con EMPA para impulsar la economía local

La alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha firmado este martes un convenio de colaboración con la asociación de empresarios EMPA. La alcaldesa ha informado que son 60.000 euros en un solo convenio para realizar "muchas actividades durante todo el año" que hacen "ese impulso de nuestra economía local". La alcaldesa ha destacado su trayectoria de más de 21 años y que desde la institución local son "conscientes de que la colaboración público-privada es la base fundamental sobre la que se sustentan nuestras ciudades".

Ha firmado este convenio el presidente de EMPA, José Ramón Ruger, que les ha dicho a los empresarios que lo hace "para defender los intereses de todos y cada uno de los empresarios y autónomos de Palma del Río" porque cree en la unidad del empresariado y la defiende.

Ha aprovechado para invitar a todos a que se unan a la asociación porque siempre dinamizan con actividades como "la campaña de San Valentín Empa in LOVE" u otras como la feria gastronómica o actividades de compra en Navidad. Ruger ve en este convenio una nueva oportunidad para "seguir defendiendo nuestros comercios ante todas estas plataformas y todas estas maneras de comprar que hoy tenemos en el bolsillo" para que "sigan abriendo en nuestro barrio las persianas de tantos y tantos comercios". En EMPA también trabajan en encuentros empresariales para tratar temas que le interesan al colectivo y en la "formación de nuestros socios", como ha comentado el presidente.

Ventajas para los socios de EMPA

El primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, ha estado presente en el encuentro resaltando las ventajas para el empresario socio. EMPA ofrece "asesoramiento, ayuda en materia de subvenciones, en materia de exportación, en materia de comercio electrónico".

Trujillo ha puesto en valor que "por una pequeña cantidad se tiene acceso a una serie de servicios y se cuenta con el apoyo de las administraciones". El primer teniente de alcalde considera que el "esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento" redunda "en el empleo de la localidad" porque sin los empresarios "la economía no gira", ha concluido.