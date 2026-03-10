Adif se compromete a sacar un contrato de mantenimiento de la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches por 100.000 euros

El alcalde de Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes, mantuvo este martes una reunión con la directora general de Planificación de Infraestucturas de Adif, Monserrat Rallo, y con subdirectora Mariem Redondo. Antes han visitado la estación Villanueva de Córdoba-Los Pedroches para comprobar las deficiencias con las que cuenta, para posteriormente trasladarse hasta el Ayuntamiento para mantener una reunión.

Fuentes del Ayuntamiento han señalado que Montserrat Rallo ha anunciado que Adif sacará un contrato de mantenimiento con una dotación de 100.000 euros para mantenimiento, reparación de aseos, climatización, reposición de maquinaria averiada y dotación de pantallas de información de horarios y trenes además de la pintura de las instalaciones. A más largo plazo, se acometerá la renovación del asfaltado de las instalaciones, aparcamientos y renovación de la luminaria.

Aspecto de las instalaciones de la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches, en unas imágenes del pasado verano. / Rafa Sánchez

Proyecto de Nodo Intermodal Rural Inteligente

Además, el alcalde, Isaac Reyes, les ha hecho entrega de un proyecto de Nodo Intermodal Rural Inteligente en el que se propone para la estación el desarrollo un proyecto orientado a la transformación de la estación en un nodo estratégico intermodal para “convertir la estación en un modelo piloto dentro de la Red Ferroviaria española y demostrar cómo infraestructuras de alta velocidad ubicadas en zonas de baja densidad pueden actuar como motores de desarrollo territorial, innovación logística y movilidad sostenida basado la intermodalidad rural, logística ligera, digitalización de la movilidad, sostenibilidad energética y desarrollo turístico”. Al respecto, Montserrat Rallo se ha comprometido a hacer llegar la propuesta al Ministerio de Fomento por considerarlo muy interesante, aunque sería más a largo plazo.