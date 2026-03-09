Sucesos
Prisión provisional sin fianza para la detenida por el apuñalamiento mortal de Montemayor
Tras declarar ante la Guardia Civil, la mujer fue puesta a disposición judicial este lunes por la mañana, acusada de la muerte de su pareja
La Sección Civil y de Instrucción del tribunal de instancia de Montilla (plaza número 2) ha decretado este lunes prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer detenida el pasado sábado por el apuñalamiento mortal de su pareja en Montemayor.
La detenida ha pasado a disposición judicial a media mañana de este lunes, después de declarar en varias ocasiones ante la Guardia Civil, que investiga unos hechos ocurridos en la madrugada del sábado. Según la investigación, la mujer habría apuñalado mortalmente a su pareja en el domicilio en el que convivían. Por el momento, se le investiga por un presunto delito de homicidio.
Apuñalado en el pecho
El aviso llegó al servicio de Emergencias 112 pasadas las 2.00 horas. En un primer momento, la persona alertante comunicó una supuesta emergencia sanitaria que, según fuentes del 112, no hacía referencia a una muerte violenta. De hecho, la información facilitada apuntaba a un dolor en el pecho del hombre.
No obstante, desde la central se escucharon gritos y, ante la falta de claridad en el aviso, se dio traslado también a la Guardia Civil. Cuando los agentes y los servicios sanitarios llegaron a la vivienda, no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón, que falleció en el domicilio.
El hombre era natural de Fernán Núñez, donde residió hasta hace poco, según ha explicado a este periódico el alcalde del municipio, Alfonso Alcaide. Se trata, ha señalado, de una «familia trabajadora de toda la vida, querida y conocida», que además había sufrido recientemente otra tragedia familiar.
La mujer estaba incluida en el sistema Viogén de seguimiento integral de casos de violencia de género. Había sido catalogada por la Policía con un nivel de riesgo medio de reincidencia. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación precisan que, en la actualidad, no existía orden de alejamiento en vigor entre la detenida, que es de origen dominicano, y la víctima mortal.
