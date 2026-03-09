Prisión provisional sin fianza para la detenida por el apuñalamiento mortal de Montemayor

El juez de guardia del tribunal de inctancia de Montilla ha decretado este lunes prisión provisional sin fianza para la mujer detenida el pasado sábado por el apuñalamiento mortal de su pareja en Montemayor.

La mujer ha pasado a disposición judicial a mediados de esta mañana, tras declarar varias veces ante la Guardia Civil, que investiga unos hechos que se produjeron en la madrugada del pasado sábado, cuando, presuntamente, apuñaló mortalmente a su pareja en el domicilio en el que convivían.

(Habrá ampliación)