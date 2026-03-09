Pegasus Aero Group abre el plazo de inscripción para el curso 2026/27 de técnico en mantenimiento de aeronaves

La compañía aeronáutica Pegasus Aero Group ha abierto el plazo de inscripción para el curso de técnico en mantenimiento de aeronaves (TMA) correspondiente al curso académico 2026/27, una formación oficial autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) que capacita a los alumnos para obtener las licencias B1.1 (aviones con motores de turbina) y B1.3 (helicópteros con motores de turbina).

Esta titulación permite a los estudiantes desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la aviación civil, tanto en el mercado nacional como internacional, explica la empresa en una nota de prensa.

El programa se impartirá en el aeródromo Sebastián Almagro, situado en Palma del Río (Córdoba), y tiene una duración de entre 24 y 26 meses. La formación se desarrolla en un entorno profesional real, ya que el centro dispone de un Centro de Mantenimiento Part 145, donde los alumnos pueden realizar prácticas en instalaciones aeronáuticas operativas.

Helicóptero Bell 412 de la compañia Pegasus Aero Group. / CÓRDOBA

Las infraestructuras cuentan con más de 800 metros cuadrados destinados a talleres de mecánica, electricidad y aviónica, además de aulas especializadas y una plataforma online de apoyo al aprendizaje. El curso presenta una tasa de empleabilidad "superior al 90%", indica Pegasus Aero Group, lo que permite que la mayoría de los titulados se incorporen al mercado laboral poco después de finalizar sus estudios.

Acceso y requisitos

Para acceder al curso es necesario contar con Bachillerato en rama científico-técnica o tecnológica, Formación Profesional en áreas como automoción, electricidad o electrónica, o un Ciclo Formativo de Grado Medio relacionado. En caso de no disponer de estas titulaciones, también es posible acceder mediante la superación de una prueba de acceso.

Demanda creciente y becas disponibles

La creciente demanda de técnicos cualificados en el sector aeronáutico refuerza la necesidad de este tipo de formación especializada. Según las previsiones del sector, se necesitarán más de 10.000 técnicos en los próximos cinco años.

El curso cuenta con plazas limitadas para garantizar una formación personalizada. Además, los estudiantes podrán optar a becas de la Fundación Sebastián Almagro y, una vez finalizada la formación, tendrán acceso a la bolsa de empleo del grupo, que opera tanto en Europa como en Latinoamérica.