Laboral
Pegasus Aero Group abre el plazo de inscripción para el curso 2026/27 de técnico en mantenimiento de aeronaves
La formación, autorizada por AESA y con una empleabilidad superior al 90%, se impartirá en el aeródromo Sebastián Almagro de Palma del Río
La compañía aeronáutica Pegasus Aero Group ha abierto el plazo de inscripción para el curso de técnico en mantenimiento de aeronaves (TMA) correspondiente al curso académico 2026/27, una formación oficial autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) que capacita a los alumnos para obtener las licencias B1.1 (aviones con motores de turbina) y B1.3 (helicópteros con motores de turbina).
Esta titulación permite a los estudiantes desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la aviación civil, tanto en el mercado nacional como internacional, explica la empresa en una nota de prensa.
El programa se impartirá en el aeródromo Sebastián Almagro, situado en Palma del Río (Córdoba), y tiene una duración de entre 24 y 26 meses. La formación se desarrolla en un entorno profesional real, ya que el centro dispone de un Centro de Mantenimiento Part 145, donde los alumnos pueden realizar prácticas en instalaciones aeronáuticas operativas.
Las infraestructuras cuentan con más de 800 metros cuadrados destinados a talleres de mecánica, electricidad y aviónica, además de aulas especializadas y una plataforma online de apoyo al aprendizaje. El curso presenta una tasa de empleabilidad "superior al 90%", indica Pegasus Aero Group, lo que permite que la mayoría de los titulados se incorporen al mercado laboral poco después de finalizar sus estudios.
Acceso y requisitos
Para acceder al curso es necesario contar con Bachillerato en rama científico-técnica o tecnológica, Formación Profesional en áreas como automoción, electricidad o electrónica, o un Ciclo Formativo de Grado Medio relacionado. En caso de no disponer de estas titulaciones, también es posible acceder mediante la superación de una prueba de acceso.
Demanda creciente y becas disponibles
La creciente demanda de técnicos cualificados en el sector aeronáutico refuerza la necesidad de este tipo de formación especializada. Según las previsiones del sector, se necesitarán más de 10.000 técnicos en los próximos cinco años.
El curso cuenta con plazas limitadas para garantizar una formación personalizada. Además, los estudiantes podrán optar a becas de la Fundación Sebastián Almagro y, una vez finalizada la formación, tendrán acceso a la bolsa de empleo del grupo, que opera tanto en Europa como en Latinoamérica.
Referente en el sector aeronáutico
Pegasus Aero Group se ha consolidado como una de las compañías más relevantes del sector aeronáutico a nivel nacional e internacional, con casi seis décadas de trayectoria.
La empresa supera los 110 millones de euros de facturación y mantiene una evolución sostenida al alza, apoyada en una estrategia de diversificación y expansión internacional. Actualmente gestiona una flota de más de 130 aeronaves, entre aviones, helicópteros y sistemas no tripulados (UAV), y genera alrededor de 650 puestos de trabajo directos e indirectos.
Entre sus principales líneas de actividad destacan las operaciones aéreas especializadas con aeronaves y sistemas UAS, la formación aeronáutica, el mantenimiento y la simulación aérea.
Con la apertura de este nuevo periodo de inscripción, la compañía refuerza su apuesta por la formación técnica especializada y la captación de nuevos profesionales para el sector aeronáutico.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times
- El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España