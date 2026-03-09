«La mina de Fuente Obejuna y la escuela de Belmez van a ir de la mano»

-¿Qué planes tiene para la Escuela Politécnica de Belmez durante su próximo mandato?

-Continuar haciendo el trabajo que hemos venido haciendo hasta el momento. Nuestra idea es darle un impulso importante a la Escuela para posicionarla como centro de referencia en la ingeniería civil, la minería y la energía, principalmente dentro de España y fuera en Hispanoamérica. Queremos hacernos más visibles e impulsar la investigación, la innovación y la transferencia. Nuestra idea ha dado buen resultado porque en cuanto a número de estudiantes, el censo era de 217 estudiantes y ahora en 2026 es de 466. La Escuela está ahora más presente en la sociedad, no solo del Guadiato, sino también de la provincia.

-¿Repetirá equipo?

-Todo mi comité directivo repite: el secretario académico, todos los subdirectores, los coordinadores de titulación... Lo amplío con nuevos coordinadores adjuntos para fortalecer el área de internacionalización y la de gestión académica administrativa.

-De su anterior mandato, ¿le ha quedado algo por hacer’

-Prácticamente lo hemos hecho casi todo. Hay algunas cuestiones que se han quedado pendientes porque las normativas van cambiando, pero en más de un 90% hemos cumplido con el programa electoral. Estamos muy satisfechos, el comité directivo y yo particularmente como director.

-Ha comentado que el número de alumnos se ha duplicado de largo. ¿A qué se debe?

-En primer lugar, a la visibilidad que le hemos dado a la Escuela en los centros formativos, en los bachilleratos tecnológicos principalmente y en los ciclos formativos. Por otro lado, se debe a que el sector está pasando muy buen momento y nuestros alumnos ahora tienen pleno empleo. Recibimos más ofertas para gente de la que podemos suministrar a las empresas. Por otro lado, con el grado de Ingeniería Civil nos abrimos a nuevos aspectos como el transporte y la logística y los dobles títulos que tenemos son muy atractivos.

-¿Cómo es estudiar en la Escuela Politécnica de Belmez?

-Ofrecemos algo que no se da en otros centros universitarios. Seguimos teniendo una identidad de centro muy marcada, con ese aspecto práctico en nuestra docencia y formación, porque tenemos muchos profesores asociados que son ingenieros que están en la calle. Destaca la predisposición tanto del profesorado como del personal técnico, de gestión de administración y servicios para resolver los problemas de los estudiantes. El estudiante aquí se encuentra bien, no es un número. Ser ingeniero de Belmez es un distintivo de calidad ahora mismo para las empresas.

-La Escuela Politécnica ha cumplido 100 años recientemente. ¿Cómo ha cambiado la enseñanza en Belmez en este tiempo?

-Hay algo que no ha cambiado en este siglo de vida: la capacidad de esta Escuela para adaptarse siempre a las necesidades socioeconómicas del entorno que le rodea. Comenzó siendo una escuela de maestros mineros y después de capataces y facultativos para toda la industria minera, principalmente del carbón, pero sin olvidar también la minero metalúrgica de Peñarroya-Pueblonuevo. La mayoría de la población cordobesa no sabe lo importante que fue la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya y la actividad industrial que se desarrolló aquí en la zona norte. La Escuela nace de la necesidad de las propias empresas. Antes, para ser profesor de la Escuela tenías que ser ingeniero de minas, haber estudiado en Madrid y ser director de una mina que al menos tuviera 30 personas. Y ese carácter del profesional que sigue dando clases es la esencia de la Escuela, que no ha variado. Por eso es muy importante que nos permitan la autorización y la implantación del máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Estamos pendientes de la verificación de la Agencia Andaluza de la Calidad de Andalucía. Y aunque somos conscientes de que nos están poniendo palos en la rueda y piedras en el camino, es muy importante ese máster para que nuestros alumnos puedan hacer el doctorado y quedarse de profesores. Todos los que vienen ahora empujando son mejores que los que estamos.

-Hace tiempo que en el Guadiato no hay minería. ¿Qué ventajas obtienen los alumnos de esta ubicación?

-El ingeniero de minas siempre ha estado relacionado con la energía, siempre. Todo lo que tiene que ver con la energía nuclear, la renovable, eólica, hidráulica, fotovoltaica... es trabajo de ingenieros. Y la zona norte es muy rica en minerales. Por lo tanto, la minería de la zona norte tiene que volver. De hecho, estamos muy involucrados en el proyecto Oropesa con la mina de estaño de Fuente Obejuna. Es necesario que se abra para el desarrollo socioeconómico de la zona norte, que si no se industrializa está muerta. Cuando esa mina se ponga en valor tendremos una colaboración muy estrecha con ellos y vamos a darle el calificativo de mina universitaria: nuestros estudiantes van a hacer prácticas allí y va a ser como el Hospital Reina Sofía a la Facultad de Medicina. Parte de la formación se va a hacer en Oropesa y los ingenieros de la mina tendrán también su actividad docente en la universidad. Sea como sea, la mina y la formación de la escuela van a ir de la mano. Y el desarrollo tecnológico que podemos tener aquí se va a exportar en todo el mundo. Lo que no entendemos todavía es cómo no tiene ya todas las autorizaciones.

-¿En qué estado se encuentra ese proyecto?

-No sabemos en qué estado se encuentra exactamente. Estamos expectantes ante la autorización para que empecemos a trabajar. La comarca se muere, y nosotros estamos metiendo 500 jóvenes aquí . Si queremos revitalizar la comarca, esa mina hace falta. Esa mina va a darle una cantidad de sangre nueva a la comarca que hacía tiempo que no teníamos. Necesitamos actividad e industrialización para que esto no se muera. Es un proyecto totalmente compatible con la industria agroalimentaria y la sostenibilidad. Hay sitio para todos y nadie puede pretender que el sol salga solo para ellos.

-En materia de energía, las plantas fotovoltaicas y las de biogás están generando rechazo entre la sociedad. ¿A qué lo achaca?

-No soy experto en el tema pero sí hay una cosa que es clave: nosotros no podemos pretender tener una buena sanidad, infraestructura, servicios y ser un país del primer mundo sin producir, sin industrializarnnos y sin ser competitivos. Si no queremos desarrollarnos tendremos que ir a un modelo de tercer mundo. España tiene que decidir qué modelo de sociedad quiere. La sociedad tiene que sopesar los pros y contras, porque cualquier actividad industrial genera un rechazo. Pero la sociedad tiene que ser consciente de que vivir en un paraíso con todos los servicios públicos no es posible si no tenemos actividades industriales o fabriles que no nos gusta tener al lado. La actividad económica tiene siempre un impacto negativo y unos impactos positivos. Y claro, siempre hay una parte de la sociedad que quiere tener todos los servicios pero sin dar nada a cambio.