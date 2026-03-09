Lucena estudia ampliar aparcamientos: en estudio tres infraestructuras en el suroeste de la ciudad

La extensión de la red de aparcamientos estables, y de notable dimensión, engarza con el impulso de respectivos estudios, concentrándose, por ahora, en tres infraestructuras localizadas en los sectores oeste y sur de Lucena. El equipo de gobierno popular examina la pertinencia y viabilidad de los espacios, sin descartar ninguna alternativa, y su materialización añadiría varios centenares de plazas de estacionamiento.

Uno de los proyectos de mayor envergadura concierne a la avenida del Parque. La transformación en bulevar de este trazado figura en el Plan de Actuación Integrado Hacia una nueva centralidad. El Ayuntamiento ha planificado una licitación conjunta, con la redacción técnica correspondiente, basada en la propia reconfiguración de este eje cardinal y la recomposición de las redes de saneamiento. La obra subsiguiente adecuará el subsuelo, eliminando su contenido y proporcionando pantallas constructivas, a fin de facilitar la posterior ejecución de parking, implicando, igualmente, un área del Paseo de Rojas. Las estimaciones iniciales, «en una de las zonas estratégicas de la ciudad», detalla Francis Aguilar, presidente de la empresa de Aparcamientos de Lucena EPEL, apuntan, en este equipamiento, a una cifra de 250 plazas.

Posibles ubicaciones

De otra parte, explorándose como «actuaciones complementarias», el Consistorio sondea otras dos ubicaciones. Asentado en un acuerdo presupuestario con Vox, un expediente aborda «las condiciones urbanísticas y posibilidades», de acuerdo a las disposiciones del Plan General de Ordenación Urbana, halladas en la estación de autobuses con la finalidad de realizar un aparcamiento público en este solar. La administración local, propietaria de los terrenos, promueve este estudio en concordancia con la Junta de Andalucía, titular del inmueble. Los eventuales usos compatibles enumeran viviendas, un parque o zona verde, equipamientos y el propio parking subterráneo o en superficie. «Se trata de buscar la solución que mejor responda a las necesidades» de Lucena, sintetiza el segundo teniente de alcalde. Además, prioriza el gobierno local soluciones «compatibles con futuras iniciativas de desarrollo urbano».

Simultáneamente, y después de una idea lanzada igualmente por Vox, desde el Ayuntamiento han solicitado información a la sección de Catastro a fin de conocer las particularidades del complejo de la agrupación de Peones Camineros, en la avenida de la Guardia Civil. Este recinto, compuesto por una explanada y viviendas, pertenece al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento habrá de solicitar información administrativa y económica al Gobierno central y debería ofrecer una opción subsidiaria a los residentes en el edificio. Aparte del aparcamiento, se contemplarían otras utilidades como viviendas, equipamientos docentes, comerciales, hosteleros o de servicios.

Entretanto, el Ayuntamiento «ultima» la memoria de conveniencia y oportunidad acerca del aparcamiento subterráneo a desarrollar en la Huerta del Carmen, propulsado mediante una iniciativa privada y que aunará 220 plazas. El Pleno de este mes aprobaría este documento preceptivo y, antes de la conclusión del primer semestre, terminaría publicado el pliego de ejecución de la obra.

El gobierno local habla de «un salto cualitativo y cuantitativo» en la dotación de plazas de estacionamiento en el municipio, durante los últimos tres años, aludiendo al crecimiento, desde las 85 unidades iniciales, hasta las 1.000 plazas en numerosos aparcamientos disuasorios. En este trienio, las ubicaciones habilitadas se sitúan en el contorno del Camino del Galeón, avenida de la Infancia, avenida de Santa Teresa, calles San Francisco, Maestro Luis Rivas y Fuente Tójar y Llano de las Tinajerías, aparte de otros lugares como Plaza del Mercado y calle San Francisco.