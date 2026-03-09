La Junta estima el recurso de una empresa contra la licitación del nuevo polo ambiental de Montalbán

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha aceptado el recurso presentado por una empresa contra las condiciones contra los pliegos rectores del contrato denominado «Concesión de Obras de Construcción y puesta en marcha de las instalaciones necesarias para el tratamiento de la fracción orgánica selectiva (FORS) y la materia orgánica recuperada (MOR) en el Complejo Medioambiental de Montalbán de Córdoba de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A», convocado por la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (Epremasa), ente instrumental dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba.

En sus conclusiones, el Tribunal admite "el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad Cívica Servicios y Medio Ambiente SL", contra los pliegos rectores del mencionado contrato, que servirá para la construcción de una planta de tratamiento de residuos de última tecnología en Montalbán.

Por otro lado, el organismo acuerda, "de conformidad con lo estipulado en el artículo 57.3 de la LCSP, el levantamiento de la suspensión del procedimiento de adjudicación acordada mediante Resolución MC36/2026, de 24 de febrero".

Finalmente, el órgano de contratación (es decir, la Diputación) deberá "dar conocimiento a este Tribunal de las actuaciones adoptadas para dar cumplimiento a la presente resolución".

Este periódico ha intentado conocer sin éxito la versión de la Diputación Provincial de Córdoba y su valoración sobre las posibles consecuencias que la decisión del Tribunal pueda tener en el proyecto.