La Diputación de Córdoba entrega sus premios de igualdad para "agrandar el papel de la mujer en sociedad"

La Diputación Provincial ha entregado en la mañana de este lunes sus premios Córdoba en Igualdad 2026, que han reconocido a mujeres y colectivos sociales destacados. El acto ha estado presidido por Salvador Fuentes, presidente de la institución provincial; Auxiliadora Moreno, delegada de Igualdad, y la consejera de Empleo, Rocío Blanco -que también es una de las premiadas-.

Fuentes ha asegurado que estos reconocimientos se conceden para "agrandar el papel de la mujer en la sociedad" y ha añadido que el objetivo es que "se visibilice el papel de la mujer en la sociedad", puesto que "la única manera de curar el machismo de la sociedad es que veamos el papel que puede jugar la mujer en la sociedad, si no seguiremos una dinámica perversa".

Moreno ha destacado que la Diputación pretende "visibilizar el trabajo de muchas mujeres que desde muchos puntos de la provincia luchan por la igualdad y por un trabajo digno", al tiempo que ha señalado que hay que "poner rostro a las personas premiadas y los colectivos como ejemplo para otras mujeres".

Finalmente, Rocío Blanco ha agradecido el premio y ha puesto de relieve la importancia de "poner en valor a mujeres que son referentes en cada uno de sus ámbitos", como en el caso de las premiadas, que "destacan no por ser mujeres, sino por ser realmente buenas".

Rafaela Mármol

El jurado de esta edición ha decidido otorgar el galardón honorífico Ejemplo de Igualdad a Rafaela Mármol Luque, por una trayectoria vital y profesional que encarna el liderazgo femenino, la innovación y el compromiso con su tierra, y que durante 42 años aparece vinculada a su trabajo como maestra de Educación Infantil.

Rocío Bermúdez

En el ámbito de la Economía, el premio ha recaído en Rocío Bermúdez Espinal, ejemplo de emprendimiento femenino comprometido con el desarrollo local y la igualdad de oportunidades. Fundadora en 2021 de La Esencia de Priego, ha recuperado el tradicional turrolate de Priego de córdoba, revitalizando una receta histórica y convirtiéndola en un proyecto empresarial, sólido, innovador y con proyección.

Soledad Castillero

En el ámbito Educativo, el galardón ha sido para Soledad Castillero Quesada, por su contribución rigurosa y comprometida con la igualdad de género desde la investigación, la docencia y la creación cultural. Castillero Quesada representa un referente en la defensa de los derechos de las mujeres desde el ámbito educativo.

Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba

En la categoría Social, el jurado ha propuesto otorgar el premio a las Hermanas Obreras del Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba, como un reconocimiento a su ejemplar trayectoria en la promoción de la igualdad de oportunidades a través del acceso universal a la educación, especialmente en el medio rural. Así, su compromiso sostenido en el tiempo ha permitido que generaciones de niños y niñas hayan tenido igualdad oportunidades de formación y desarrollo personal.

CD Fútbol-Sala Peñarroya-Pueblonuevo

En el ámbito Deportivo, el galardón ha recaído en el equipo senior femenino del CD de Fútbol Sala de Peñarroya-Pueblonuevo, por su decisivo papel en la consolidación y visibilización del deporte femenino en su localidad, convirtiéndose en referente para niños y niñas de toda la comarca del Guadiato.

Almudena Castillejo

En cuanto a la categoría de Arte y Cultura, el jurado ha reconocido el compromiso con la creación artística con perspectiva de género de Almudena Castillejo Sánchez, cuyos trabajos demuestran que el arte es también un espacio de construcción de igualdad, donde la creatividad se convierte en vehículo de cambio social y en motor de visibilidad para las mujeres en la cultura.

Pilar Ramírez

Continuando con el ámbito de la Ciencia y Tecnología, el jurado ha acordado poner en valor la trayectoria profesional como ingeniera agrónoma y doctora por la Universidad de Córdoba de Mª del Pilar Ramírez Pérez, destacando su firme compromiso con la promoción de la igualdad en sectores estratégicos donde la presencia femenina continúa siendo minoritaria. Este reconocimiento simboliza, además, la importancia de seguir impulsando referentes femeninos en este cambio, abriendo caminos y consolidando espacios.

Asistentes al acto de reconocimiento de la Diputación. / CÓRDOBA

Elisa Manzano

En ámbito de la Comunicación, el galardón ha sido para Elisa Manzano Fuentes, un premio que pone de manifiesto la importancia de contar con profesionales de la comunicación que, desde su trabajo diario, contribuyan a generar conciencia, referentes positivos y una sociedad más informada y equitativa. Elisa Manzano comenzó su andadura periodística en Radio Palma en el año 1986, siendo redactora de informativos hasta 2002; además de redactora de El Periódico de Palma. Una trayectoria que se completa con su labor como corresponsal de Diario CÓRDOBA desde 1989 hasta 2025 y de la Crónica de Palma del Río desde 2022. Su trabajo en prensa y radio ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones como el Al-Andalus de Comunicación.

Salvador Fuentes, Matilde Esteo, Elisa Manzano y Antonio Martín. / CÓRDOBA

Asociación Algamuz

En el apartado de Movimiento Asociativo, el jurado ha acordado otorgar el premio a la Asociación de Mujeres Algamuz, por su trayectoria ejemplar y sostenida en defensa de los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de sexo y la promoción de la igualdad real y efectiva en el municipio de Adamuz. Pero además, por la solidaridad activa y desinteresada en momentos tan complejos como el del accidente ferroviario, cuando organizaron la ayuda y acompañaron y ofrecieron consuelo a quienes más lo necesitaban.

Rocío Blanco y Sierra Luque

En último lugar, se reconoce dentro del ámbito de la Trayectoria Política a Rocío Blanco y Sierra Luque. La primera de ellas, actual consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha trabajado en el diseño e impulso de medidas que favorecen la inserción laboral, la formación y el emprendimiento femenino, entendiendo que la independencia económica es uno de los pilares fundamentales para alcanzar una igualdad real y efectiva.

Por su parte, Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, ha contado con una trayectoria política marcada por su cercanía, compromiso social y defensa constante de los derechos de las mujeres. A lo largo de su carrera, ha trabajado desde el ámbito público para fortalecer la participación femenina, impulsar iniciativas de sensibilización y consolidar espacios de representación donde la voz de las mujeres tenga un papel protagonista.