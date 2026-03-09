Tras días de incertidumbre, los turistas de Montilla ya están de regreso a España en un vuelo especial desde Omán

El grupo de turistas montillanos que permanecía atrapado desde hace una semana en Oriente Medio vuela ya hacia España en un vuelo de repatriación organizado por la Embajada de España en Omán, que ha despegado esta tarde a las 15.00 con destino a Madrid y cuya llegada está prevista a las 23.30 de esta noche en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

El operativo de regreso pone fin a varios días de incertidumbre para esta expedición formada por casi treinta viajeros cordobeses —veintisiete de ellos vecinos de Montilla— que debían haber regresado a España el pasado 1 de marzo tras un viaje organizado por la agencia Marathon Viajes.

Sin embargo, la situación internacional generada tras el ataque de Estados Unidos contra Irán y la posterior escalada militar en Oriente Medio provocó el cierre del espacio aéreo en distintos puntos de la región, lo que obligó a cancelar numerosos vuelos internacionales.

El inicio de los ataques obligó a los turistas montillanos a recluirse en el hotel

Durante los primeros días de la expedición, iniciada el pasado 22 de febrero con salida desde Málaga, los viajeros pudieron recorrer algunos de los principales enclaves turísticos de Abu Dabi y Dubái, como la Gran Mezquita del jeque Zayed o el Heritage Village. No obstante, la situación cambió de forma repentina tras el aumento de la tensión militar en la región, lo que obligó al grupo a permanecer en su hotel mientras aguardaba noticias sobre la posible reanudación de los vuelos.

En ese contexto, la expedición acabó desplazándose hasta el Sultanato de Omán, desde donde finalmente se ha organizado el regreso. Antes del despegue del avión, la Embajada de España en Omán confirmó que la “situación de seguridad” en el país era “estable” y que “no se han registrado ataques” en las últimas horas.

De este modo, el espacio aéreo y las fronteras del sultanato —situado en la costa oriental de la península arábiga, entre los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Yemen— permanecen abiertos, aunque las autoridades diplomáticas reconocen que existen “dificultades para encontrar billetes” de avión para abandonar el país.

La posibilidad de regresar a España se concretó después de varios días de gestiones y de la cancelación definitiva del vuelo comercial con el que el grupo esperaba regresar inicialmente a España. Según ha explicado Francisco García Tejada, director de Marathon Viajes, la alternativa surgió de manera casi inesperada en el propio aeropuerto de Omán.

Encontraron al embajador en el aeropuerto de Omán

“La suerte es que en el aeropuerto de Omán había un señor con un peto en el que podía leerse Embajada Española y, hablando con él, resultó que era el propio embajador”, comenta el empresario montillano, en alusión a Francisco Javier de Istúriz Simonet, al frente de la delegación diplomática de España en el Sultanato de Omán desde 2024.

De igual modo, García Tejada detalló ayer que ese encuentro permitió conocer la existencia de un vuelo especial organizado para ciudadanos españoles. “Fuimos a reconfirmar dentro del aeropuerto nuestro vuelo hacia Turquía y comprobamos que había sido cancelado, pero el embajador nos anunció que para este lunes había un vuelo de repatriación hasta Madrid”, explicó el director de Marathon Viajes.

Y es que el grupo había previsto inicialmente regresar a España en un vuelo de Turkish Airlines con escala en Estambul, opción que quedó finalmente descartada ante la inestabilidad que atraviesa la región. Gracias a las gestiones realizadas desde la representación diplomática española, la expedición montillana logró finalmente plaza en el avión que ha despegado esta tarde rumbo a Madrid.

Mientras aguardaban la salida del avión, el director de Marathon Viajes quiso volver a agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas durante estos días, con mensajes de ánimo que han llegado no solo desde Montilla, sino también desde distintos puntos de España.