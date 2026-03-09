Desciende a cuatro el número de hospitalizados por el accidente ferroviario de Adamuz tras una nueva alta

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, en Córdoba, que aún permanecen hospitalizados ha descendido a cuatro, continuando uno de ellos ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga, después de que se haya notificado una nueva alta este lunes en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 121 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Eso hace que en planta de hospitalización haya un total de tres heridos adultos, uno de ellos en el Reina Sofía de Córdoba, uno en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Hospital Quirón de Huelva. Por su parte, la única persona que permanece en la UCI está ingresada en el Hospital Regional de Málaga.

Marta, la última menor ingresada también recibió el alta

La nueva actualización se produce apenas tres días después de que la última menor que permanecía ingresada tras el accidente ferroviario de Adamuz fuera dada de alta en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, donde se encontraba hospitalizada.

Marta Jiménez, que vive en Madrid con sus padres cordobeses, viajaba con ellos el pasado 18 de enero y mientras su padre salió ileso en el accidente, su madre ha estado hospitalizada con su hija en el hospital cordobés. Ambos agradecieron el trato recibido por su hija en los distintos servicios por los que ha pasado en el Hospital Reina Sofía.