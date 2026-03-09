Comienzan las obras del centro para grandes dependientes de Peñarroya-Pueblonuevo

La empresa jiennense Pinus ha iniciado ya las obras de rehabilitación de la antigua residencia de ingenieros de Encasur en Peñarroya-Pueblonuevo, que se convertirá en un centro sociosanitario destinado a la atención de personas con discapacidad y gran dependencia, "un proyecto estratégico que supondrá un importante avance para los servicios sociosanitarios de nuestra localidad", informa el Ayuntamiento peñarriblense.

El centro contará con 28 plazas residenciales, distribuidas en dos unidades diferenciadas según el perfil de los usuarios. Por un lado, una residencia para adultos con cierto grado de autonomía, con 13 plazas, y por otro una unidad especializada para personas gravemente afectados, con 15 plazas, diseñada para ofrecer atención continuada a usuarios que requieren apoyo permanente en las actividades básicas de la vida diaria.

El edificio principal será rehabilitado

El proyecto contempla la rehabilitación del edificio principal, con protección patrimonial, respetando su valor histórico y arquitectónico, al tiempo que se adapta a las exigencias actuales en materia de accesibilidad, seguridad y funcionalidad. Asimismo, se adecuarán edificaciones anexas para albergar las unidades residenciales, espacios terapéuticos, áreas de convivencia, salas de fisioterapia y otras dependencias necesarias para el correcto funcionamiento del centro.

Obras que ya se han iniciado en el edificio anexo al principal. / M.J. Gómez

La alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, María Victoria Paterna Otero, ha destacado la relevancia de esta actuación para el municipio y ha señalado que "este es un proyecto muy importante que llevaba tiempo paralizado y que desde este equipo de gobierno hemos conseguido reactivar e impulsar para que pueda hacerse realidad". Paterna ha subrayado que "es una oportunidad que no podemos dejar pasar para dotar a nuestro municipio de un recurso sociosanitario fundamental y para dar uso a un edificio municipal que debía estar al servicio de la ciudadanía".

En centro dará servicio a toda la comarca del Guadiato

La regidora ha añadido que "con este centro vamos a mejorar la atención a personas con discapacidad y gran dependencia, ofreciendo un recurso especializado que beneficiará no solo a Peñarroya-Pueblonuevo, sino también a toda la comarca del Valle del Guadiato".

Con esta actuación, "el Ayuntamiento apuesta por reforzar los servicios sociosanitarios, promover la inclusión social, crear empleo y poner en valor el patrimonio municipal, contribuyendo al mismo tiempo a generar nuevas oportunidades vinculadas al sector de los cuidados y la atención social en el municipio", resalta Mariví Paterna.