La CHG encarga un proyecto para retirar el amianto en las presas del Bembézar y Retortillo

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha encargado a Ingeniería Atecsur la redacción del plan para retirar el fibrocemento por 43.656,68 euros

Imagen de un reciente desembalse en la presa del Bembézar de Hornachuelos.

Imagen de un reciente desembalse en la presa del Bembézar de Hornachuelos. / Adrián Ramírez

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha dado un paso más en el procedimiento administrativo para retirar el amianto de determinadas instalaciones ubicadas en el entorno de alguno de los embalses que gestiona en la provincia de Córdoba.

El organismo de cuenca ha adjudicado el contrato para redactar el proyecto técnico para retirar el fibrocemento en las presas del sistema Bembézar-Retortillo-José Torán, y construcción de estructuras e instalaciones retiradas. Los embalses afectados están ubicados en los términos municipales de Hornachuelos y en el vecino de Lora del Río, ya en la provincia de Sevilla.

El precio de salida de la licitación era de 65.698,55 euros, con el IVA incluido. Una vez analizadas las ofertas económicas presentadas al concurso, la Confederación ha optado por encargar el trabajo a la empresa Ingeniería Atecsur por un importe 43.656,68 euros, lo que supone una rebaja considerable de casi un tercio sobre la cantidad prevista en un principio.

El contrato se adjudicó de manera definitiva el pasado 29 de enero de 2026. Una vez que comiencen los trabajos, la empresa dispondrá de cinco meses para llevarlos a cabo.

