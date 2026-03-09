Efectos del tren de borrascas
El Ayuntamiento de Lucena remite a la Junta un listado de seis caminos rurales para su reparación
El Consistorio lucentino prioriza el camino de Porras y el ramal del Comisario para las actuaciones de emergencia promovidas por la Junta, que comenzarán en abril
El Ayuntamiento de Lucena ha remitido a la Junta de Andalucía un listado de seis vías agrícolas para optar al plan de actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras hidráulicas colectivas de riego.
La Administración autonómica, tras los temporales de enero y febrero, ha promovido esta iniciativa extraordinaria con la finalidad de intervenir directamente en aquellos trazados que presentan especiales afecciones. Concretamente, la Junta actuará en aquellos caminos con ostensibles riesgos de desprendimientos o hundimientos, tramos cortados o con una situación intransitable.
El plazo para la comunicación de daños expiraba este martes, día 10, y, en consecuencia, ha resultado indispensable la convocatoria de un pleno extraordinario, desarrollado en la mañana de este lunes.
Listado de vías afectadas
El acuerdo adoptado por el Consistorio lucentino, de carácter unánime, enumera por orden de prioridad las siguientes vías: camino de Porras, ramal del Comisario, Huertas de Los Llanos, camino del Comisario, Navas de Mingo Rubio y camino de Siete Novias, todos ellos recogidos en el Inventario de Caminos y Fuentes Municipales.
En todo caso, las actuaciones que se admitan han de implicar un plazo de ejecución inferior a cuatro meses, sin que exijan la elaboración de un proyecto técnico detallado por su especial localización o complejidad. De igual manera, los Ayuntamientos tampoco han debido percibir subvenciones u otras ayudas referidas a la ejecución de las obras demandadas.
Las actuaciones se harán en abril
En un siguiente trámite, técnicos de la Junta de Andalucía cumplimentarán una visita de inspección a los diferentes caminos estipulados, a fin de revisar los itinerarios. A priori, de acuerdo a los plazos manejados por ambas administraciones, las intervenciones finalmente aprobadas se acometerán durante el mes de abril, empleándose personal y maquinaria proporcionada por el Ejecutivo andaluz.
A partir de ahora, progresará la tramitación del procedimiento administrativo hasta formalizar la inclusión del Ayuntamiento de Lucena en este programa de naturaleza excepcional, englobando la presentación de la documentación pertinente y la realización de las gestiones oportunas.
