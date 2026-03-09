Las asociaciones de mujeres exigen la devolución de las competencias sobre violencia de género al juzgado de Lucena

Una decena de colectivos de mujeres ha rubricado en Lucena este lunes un comunicado conjunto contra la concentración de competencias en materia de violencia de género en el tribunal de instancia de Córdoba. Un Real Decreto, dictado el pasado 3 de junio y efectivo desde el 1 de enero de este año, elimina esta materia específica de la jurisdicción de los juzgados de la localidad lucentina.

Un día después del 8M, Día Internacional de la Mujer, representantes de estas asociaciones han leído en el ayuntamiento el texto consensuado. En un documento de seis puntos, trasladan "el rechazo más absoluto" a la decisión gubernamental y advierten sobre "una situación de discriminación" respecto de las víctimas de otros partidos judiciales, basando esta afirmación en "la privación" del juez que hubiera de corresponderles por prescripción constitucional, aparte del viaje que víctimas y letrados han de afrontar hacia la capital cordobesa.

Consideran que perjudica a las víctimas de violencia de género

Ángeles Martín, abogada y presidenta de la asociación Empresarias de Lucena, ha incidido también al reproducir el comunicado en "el desarraigo" que acusarán las mujeres, con "graves consecuencias" y con potenciales efectos en la salud física y mental y en el desarrollo social y económico.

De igual modo, consideran que esta reorganización "rompe" la relación de cercanía e inmediación para las víctimas, quebrando el principio de igualdad y contraviniendo disposiciones constitucionales y otros enunciados del ordenamiento "al que vienen obligados los poderes públicos".

La abogada Ángeles Martín lee el texto consensuado por las asociaciones de mujeres. / M. González

Finalmente, entienden que la reestructuración de la planta judicial es "cercana a la arbitrariedad" y "atenta" contra el derecho de las víctimas de violencia de género.

Rubrican el texto las asociaciones Al-Yussana, Mujeres en Igualdad, Clara Campoamor, Empresarias de Lucena, Afammer, La Perla de Sefarad, Atenea, Mujer Activa de Las Navas del Selpillar, Xaunil de Jauja y las integrantes del Consejo Local de la Mujer. Todas ellas solicitan al Gobierno de España y al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que "revoquen" esta anulación de las competencias en el juzgado de Lucena.

El Ayuntamiento considera que se produce una "revictimización"

La concejala de Igualdad y Diversidad, Irene Aguilera, ha respaldado este movimiento unitario de los colectivos de mujeres, ya que "es algo que nos está doliendo y preocupando". A su juicio, se produce "una revictimización" y reclamaba que "algo tan ilógico se vuelva a pensar y decidir".

En su momento, el Colegio de Abogados de Lucena presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y se aprobaron mociones en los respectivos ayuntamientos del partido judicial, que abarca a Lucena, Encinas Reales, Palenciana, Rute, Benamejí e Iznájar.