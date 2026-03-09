Antonio Cobos Castilla, nuevo concejal de IU en el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, sustituye a Sierra Luque

Antonio Cobos Castilla es ya el nuevo concejal de IU en el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, en sustitución de la exalcaldesa y edil hasta hace unas semanas, Sierra Luque Calvillo.

Cobos, que ya estuvo en el equipo de gobierno como concejal entre los años 2011 y 2023, manifestó tras tomar posesión que llega "con la ilusión del principiante y la experiencia de una mochila cargada de 12 años como cargo público, que me va a servir para usarla con herramientas para las nuevas situaciones que se presenten en esta nueva etapa y para construir un futuro mejor para nuestro pueblo".

En el mismo pleno en el que el nuevo concejal tomó posesión se debatió un manifiesto presentado por los grupos municipales IU y PSOE sobre el 8M, Día Internacional de las Mujeres, que fue aprobado con los votos de dichos partidos y el voto en contra del PP.

Declaración institucional de reconocimiento a Adamuz

Por último, también se aprobó, en este caso por unanimidad, una declaración institucional de reconocimiento público al pueblo de Adamuz tras el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero.

Dicho escrito destaca textualmente que "desde el primer instante, el Ayuntamiento y sus vecinos se movilizaron de inmediato, guiados por la solidaridad más pura y por una profunda conciencia de humanidad compartida. Su actuación constituye una auténtica lección de entereza, humanidad y compromiso colectivo. Allí donde hubo miedo, ofrecieron calma; donde hubo dolor, ofrecieron consuelo; donde hubo necesidad, ofrecieron ayuda inmediata, generosa y sin condiciones".