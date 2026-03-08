Rute se prepara para participar en el programa de TVE ‘Grand Prix’

Unos 2.000 ruteños participaron este domingo en una parte de la grabación que el Ayuntamiento de Rute está haciendo de los colectivos y vida local para participar en el popular programa de TVE ‘Grand Prix’. El hilo conductor del mismo es uno de los más famosos burritos de Adebo (Asociación para la Defensa del Borrico), llamado Califa, que fue apadrinado en su día por el escritor cordobés Antonio Gala.

Califa y María Fernanda

A través de Califa quieren enamorar a María Fernanda, la vaquilla que hace las veces de mascota del programa y a Televisión Española para que Rute participe en el conocido concurso, explicó el alcalde, David Ruiz. Está previsto que el montaje del vídeo final quede cerrado la próxima semana.

Rute se convirtió en una fiesta buscando ser elegida para participar en 'Grand Prix' 2026. / M. PADILLA

Óscar Gómez ha agradecido la implicación de los ruteños y asociaciones porque todo se ha hecho en un tiempo récord. La escena final se ha grabado junto al Ayuntamiento y con la participación de la Banda Municipal de Música de Rute. Además de Rute existen otros dos pueblos cordobeses que son candidatos y han sido preseleccionados para participar en 'Grand Prix' 2026: El Carpio y Moriles.

El ‘Grand Prix’ fue recuperado por RTVE en el verano de 2023 en respuesta a la aclamación popular que reclamaba el regreso del concurso, que mide diversas habilidades físicas e intelectuales de diferentes pueblos de la geografía española. En cada programa participan dos localidades, divididas en equipo azul y equipo amarillo.

Noticias relacionadas

Al frente del programa se mantiene Ramón García como presentador principal, y junto a él repiten Lalachus y Ángela Fernández.