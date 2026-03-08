Cofradías
Rafael de Rueda, artista cordobés, diseña el nuevo paso de palio de la Virgen de la Caridad de Montilla
Bajo el título Domus Charitas Tristis, el proyecto del nuevo paso de palio de María Santísima de la Caridad en sus Tristezas se basa en una propuesta teológica y artística que redefine la función de un altar itinerante
La Hermandad de la Humildad ha dado a conocer el proyecto del nuevo paso de palio de María Santísima de la Caridad en sus Tristezas, obra del reconocido artista cordobés Rafael de Rueda.
Según recoge la memoria del proyecto, la propuesta responde a un anhelo compartido en la cofradía del Martes Santo que, desde años atrás, «han tenido muy presente poder proyectar un conjunto singular y con su propia idiosincrasia».
Bajo el título Domus Charitas Tristis, el proyecto se sustenta en un planteamiento teológico y artístico que defiende que «un paso de palio no es solo un altar itinerante».
