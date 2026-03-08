El monumento al Plus Ultra en Cabra: un homenaje a la audacia española que cruzó el Atlántico en 1926

Cabra es uno de los puntos que, repartidos por la geografía española, conserva un monumento erigido para homenajear una de las mayores gestas aeronáuticas del primer tercio del siglo XX: el vuelo transoceánico del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 logró unir España y América en una travesía sin precedentes.

Se cumple ahora el centenario de la glorieta y del monumento levantado en la ciudad para recordar aquella hazaña que comenzó el 22 de enero de 1926 en Palos de la Frontera y que culminó el 10 de febrero en Buenos Aires, consolidándose como uno de los grandes hitos de la aviación mundial de su tiempo. El aparato, un Dornier Do J Wal, siguió de forma simbólica la ruta atlántica de Cristóbal Colón y demostró la capacidad técnica y organizativa de la aviación española en una época marcada por la fascinación por el progreso y la modernidad.

La tripulación estuvo integrada por Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, cuyos nombres quedaron ligados para siempre a la epopeya aérea y al simbolismo del lema “Plus Ultra”, expresión latina que significa “más allá” y que encarna el espíritu de superación y apertura al mundo.

En Cabra, ciudad profundamente vinculada a su parque decimonónico —fundado en 1848 por el alcalde José Alcántara Romero—, la noticia del éxito fue celebrada con entusiasmo. Entre 1924 y 1926, el paseo que lleva el nombre de aquel regidor comenzó a incorporar algunos de sus primeros monumentos conmemorativos, entre ellos el dedicado al Plus Ultra y al descubrimiento de América en 1492. Realizado en ladrillo visto y azulejería artística de la fábrica sevillana de Manuel Ramos Rejano, el monumento se integró armónicamente en el paisaje del parque como testimonio del impulso de modernidad que impregnó a la sociedad española de los años veinte.

Recuerdo a una época de ilusión colectiva

La glorieta y el monumento al Plus Ultra no solo recuerdan una proeza técnica, sino también una época de ilusión colectiva, en la que la aviación simbolizaba el futuro y la conexión con Hispanoamérica adquiría un renovado significado cultural y político. Aunque la gesta tuvo su punto de partida en Huelva y su culminación en Argentina, su eco se extendió por todo el país, generando homenajes y levantando monumentos conmemorativos en distintas localidades que hicieron suyo aquel logro compartido.

Así, en Palos de la Frontera, junto al Muelle de la Reina, se alza un monolito donado por Argentina que marca el lugar exacto desde donde partió el hidroavión el 22 de enero de 1926. En la ciudad gallega de Ferrol, en los jardines de Los Cantones, se conserva igualmente un monumento erigido en 1926 dedicado a la gesta de su paisano Ramón Franco, líder de la expedición.

Años más tarde, ya en la década de los cincuenta, se levantó en Madrid un gran monolito de 17 metros de altura en la Plaza de la Moncloa, frente al Cuartel General del Ejército del Aire. Diseñado por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, este monumento vino a reforzar la memoria colectiva de una hazaña que, cien años después, sigue siendo símbolo del afán de ir “más allá” y de la capacidad de un país para proyectarse al mundo desde la audacia y la innovación.