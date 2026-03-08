Montilla reconoce la labor de las mujeres en el sector del vino en el Día de la Mujer

Montilla ha rendido este domingo un emotivo homenaje a las mujeres que, desde hace siglos, han estado vinculadas al sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles, con un acto institucional celebrado en el Salón Municipal San Juan de Dios que puso el broche de oro a la programación municipal con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

El reconocimiento adoptó un carácter colectivo y simbólico, sin personalizarse en una figura concreta, con el objetivo de representar a todas las mujeres que, a lo largo de los tiempos, han formado parte de la cultura vitivinícola del marco Montilla-Moriles. De este modo, la iniciativa permitió poner en valor la aportación histórica y actual de las mujeres en un ámbito estrechamente ligado a la identidad del municipio.

El acto contó con la participación de la periodista y poeta montillana María Garal, acompañada por la flautista Sherezade Jurado Navarro, quienes contribuyeron a dar forma a un homenaje concebido para recordar el papel que muchas mujeres han desempeñado en el mundo de la vid y el vino.

«Queríamos visibilizar un trabajo que ha permanecido en un segundo plano en un sector tradicionalmente masculinizado, pese a su presencia en el campo y en las bodegas o como profesionales, investigadoras o transmisoras de este patrimonio», resaltó la edil de Igualdad, Lidia Bujalance.