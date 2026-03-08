Homenaje en San Juan de Dios
Montilla reconoce la labor de las mujeres en el sector del vino en el Día de la Mujer
El Ayuntamiento clausura los actos por el 8M con un tributo a decenas de profesionales
Montilla ha rendido este domingo un emotivo homenaje a las mujeres que, desde hace siglos, han estado vinculadas al sector vitivinícola del marco Montilla-Moriles, con un acto institucional celebrado en el Salón Municipal San Juan de Dios que puso el broche de oro a la programación municipal con motivo del Día Internacional de las Mujeres.
El reconocimiento adoptó un carácter colectivo y simbólico, sin personalizarse en una figura concreta, con el objetivo de representar a todas las mujeres que, a lo largo de los tiempos, han formado parte de la cultura vitivinícola del marco Montilla-Moriles. De este modo, la iniciativa permitió poner en valor la aportación histórica y actual de las mujeres en un ámbito estrechamente ligado a la identidad del municipio.
El acto contó con la participación de la periodista y poeta montillana María Garal, acompañada por la flautista Sherezade Jurado Navarro, quienes contribuyeron a dar forma a un homenaje concebido para recordar el papel que muchas mujeres han desempeñado en el mundo de la vid y el vino.
«Queríamos visibilizar un trabajo que ha permanecido en un segundo plano en un sector tradicionalmente masculinizado, pese a su presencia en el campo y en las bodegas o como profesionales, investigadoras o transmisoras de este patrimonio», resaltó la edil de Igualdad, Lidia Bujalance.
