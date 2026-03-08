Un mayor, a juicio este lunes por intentar asesinar a otro en un bar de Pozoblanco

La Audiencia provincial de Córdoba juzgará este lunes a un hombre de 78 años de edad acusado de, presuntamente, intentar asesinar a otro varón clavándole un cuchillo por la espalda en una cafetería de Pozoblanco. El Fiscal solicita 11 años y tres meses de prisión, y apunta que el procesado y la víctima "habían mantenido una relación comercial que había desembocado en desavenencias por motivos económicos".

Los hechos ocurrieron el 1 de julio de 2024. Según trascendió en aquel momento, la víctima, de 74 años de edad, tuvo que ser intervenida de urgencia y asistida, posteriorimente, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Valle de los Pedroches. El presunto autor de la agresión era vecino de Peñarroya- Pueblonuevo e ingresó en prisión tras ser detenido.

En sus conclusiones provisionales, la acusación pública califica lo ocurrido como un delito de tentativa de asesinato, aunque aprecia la circunstancia atenuante del artículo 20.1 del Código Penal, que indica que "están exentos de responsabilidad criminal", entre otros, "el que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica (trastorno mental transitorio) no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión".

Bar de Pozoblanco donde tuvo lugar el presunto intento de asesinato. / Julia López

Le apuñaló sin mediar palabra

En cuanto a la agresión, el procesado habría estado esperando a la víctima, que acudió al local con su hijo, sentado en la terraza del establecimiento. Cuando el perjudicado entró y se situó en la barra, se acercó a él y, supuestamente, le apuñaló sin mediar palabra.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, "soltó la bolsa, cogió un cuchillo de unos 30 centímetros de longitud y 20 centímetros de hoja, y se lo clavó en la espalda de forma inesperada". Después de esto, tomó un segundo cuchillo de la bolsa y se dirigió hacia la víctima, "quien puso una silla delante para evitar la agresión", aunque finalmente el procesado fue tranquilizado por uno de los presentes.

En el momento de la detención, la Guardia Civil le intervino dos cuchillos de cocina de grandes dimensiones (que portaba en una bolsa de rafia), unas tijeras de cocina metálicas, un cutter y un cuchillo de mesa de sierra.

A la llegada de los agentes, el herido yacía en el suelo, sobre un charco de sangre, y estaba siendo auxiliado por varias personas. Presentaba lesiones compatibles con arma blanca en la zona lumbar y estaba consciente, aunque perdía gran cantidad de sangre.