El Instituto Geográfico Nacional registra un terremoto de magnitud 2,8 en Priego de Córdoba

El seísmo registrado por el IGN en la Subbética cordobesa ocurrió a 6 kilómetros de profundidad

Una mapa del IGN marca en punto donde se ha registrado el terremoto, en Priego.

Una mapa del IGN marca en punto donde se ha registrado el terremoto, en Priego. / Instituto Geográfico Nacional

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 2,8 en Priego de Córdoba. Según la información difundida por el organismo estatal, el seísmo, con epicentro en la Subbética se ha producido a las 15.02 horas de este domingo.

Según la información publicada en el portal del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el terremoto de magnitud 2,8, ha tenido lugar a una profundidad de 6 kilómetros y su epicentro se sitúa en el término municipal de Priego de Córdoba.

Se da la circunstancia de que hace algo más de un mes se produjo otro seísmo en la misma zona, en Carcabuey. Justo en esos días, de intensas lluvias, se registraron sendos terremotos en distintos puntos de Andalucía.

