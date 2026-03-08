Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela

Andrés Lorite señala la importancia de la mejora de la CO-4200, “una carretera que es la principal vía de comunicación" entre ambas localidades

Andrés Lorite, en el centro, en la CO-4200.

Andrés Lorite, en el centro, en la CO-4200. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, informó este domingo de las actuaciones realizadas en la CO-4200 ‘De A-309 en Bujalance a A-3125’, “obras que contarán con un presupuesto de 375.000 euros y que permitirán la mejora del pavimento de unos 4 kilómetros de vía en las zonas más deterioradas”.

De este modo Lorite informó de que “se está procediendo, además, a incrementar el ancho de la calzada en los tramos más estrechos mediante el aprovechamiento de cunetas y bermas laterales hasta al alcanzar los 6,20 metros de anchura. Todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios de esta vía provincial”.

“La importancia de esta actuación viene dada porque la CO-4200 constituye la principal vía de comunicación entre los municipios de Bujalance y Valenzuela, utilizándose, además, como la conexión más directa entre Valenzuela y la capital”, matizó Lorite.

Según el delegado de Infraestructuras de la Diputación, “esta vía supone también un itinerario común entre usuarios de esta zona de la campiña este de Córdoba, registrando un intenso tráfico ligero y pesado. Del mismo modo, esta infraestructura constituye un importante eje de comunicación agrario que da acceso a una extensa zona de olivar y campiña”.

Lorite hizo hincapié en que “ya estamos trabajando en un nuevo proyecto con el que se completa la actuación de ensanche y mejora de pavimento en los tramos pendientes de actuación de esta carretera, una intervención que contará con un presupuesto superior a los 500.000 euros”.

