La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil

La mujer detenida este sábado por la muerte de un hombre en Montemayor (Córdoba) admitió, presuntamente, la autoría de los hechos ante la Guardia Civil. Según avanzan fuentes cercanas a la investigación, confesó la agresión a la víctima en sus primeras declaraciones ante los agentes. El herido, un vecino de Fernán Núñez de 42 años de edad, presentaba heridas compatibles con arma blanca.

El Instituto armado fue alertado del suceso en torno a las 2.45 horas de la madrugada del sábado. El perjudicado falleció en el domicilio que compartía con la investigada, localizado en la calle Justo Moreno. La pareja tenía dos hijos de corta edad en común. La Junta de Andalucía ha indicado a este periódico que, por el momento, no ha asumido la guarda o tutela de los menores, por lo que es posible que se encuentren con familiares.

La arrestada no ha sido puesta a disposición judicial todavía. Previsiblemente, la Guardia Civil la conducirá mañana lunes ante el juez de Guardia de Montilla (partido judicial al que corresponde el municipio de Montemayor). Los agentes continúan investigando para conocer el motivo de la agresión. En el marco de este trabajo, están tomando declaración a personas que pueden contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Sede de los juzgados en Montilla. / Jose Antonio Aguilar

Sin orden de alejamiento

La mujer estaba incluida en el sistema Viogén de seguimiento integral de casos de violencia de género. Había sido catalogada por la Policía con un nivel de riesgo medio de reincidencia. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación precisan que, en la actualidad, no existía orden de alejamiento en vigor entre la detenida, que es de origen dominicano, y la víctima mortal.

Esta situación puede responder a distintas circunstancias. De un lado, no se ha confirmado de manera oficial que el fallecido fuese agresor, pero también es posible que, tras denunciarlo, ella decidiera reanudar la convivencia con él. Fuentes consultadas explican que si una víctima de violencia machista decide voluntariamente volver a convivir con el agresor, no cabe orden de alejamiento, porque no hay forma de protegerla.

El Ayuntamiento ofrece apoyo a la familia

El alcalde de Montemayor, Antonio García, afirma este domingo que, por ahora, no han trascendido novedades sobre este suceso. De su parte, el regidor municipal de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, manifiesta su prudencia ante lo sucedido, en tanto que la Guardia Civil y la Justicia no se pronuncien, y señala que han ofrecido apoyo a la familia de la víctima mortal.

"Estuve en su casa interesándome por cómo están los familiares, por si necesitan algo dentro de las posibilidades del Ayuntamiento. Aparte de esto, no se han tomado más medidas. Este lunes volveremos a insistir en el ofrecimiento de apoyo", avanza.