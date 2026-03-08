Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Naturaleza

El desfiladero de un pueblo de Córdoba que parece sacado del norte de España

En el entorno de este municipio se halla un balcón natural que asoma a un cañón de paredes vertiginosas y cuevas prehistóricas

El "mejor" mirador de la Subbética de Córdoba

PI STUDIO

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Hay lugares que rompen tópicos y este es uno de ellos. En el imaginario colectivo, la provincia de Córdoba es sinónimo de campiña, patios blancos... pero basta con tomar la carretera que asciende hacia la Cueva de los Murciélagos para descubrir un paisaje que descoloca: paredes verticales, roca desnuda y un cañón que bien podría estar en los Picos de Europa.

Así se llega al Mirador del Cañón del Río Bailón, considerado por muchos como el mejor balcón natural de la Subbética. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza ofrece un espectáculo para la mirada.

Un cañón espectacular

El protagonista es el Cañón del Río Bailón, una profunda herida abierta en la roca caliza que alcanza hasta 100 metros de desnivel. El río, o arroyo, según la estación, nace con agua abundante, pero al acercarse al pueblo su cauce se vuelve más discreto. La razón está bajo los pies: un terreno kárstico y permeable que absorbe parte del caudal.

Cinco rutas por la Subbética

Sendero del río Bailón. / Córdoba

En su recorrido, el Bailón modela caprichos naturales como la cascada de Las Chorreras o la Fuente de la Fuenfría, además de esculpir tajos verticales que impresionan incluso al viajero más curtido. Frente al mirador se alza el Monte Zumacal, con su característico lanchar meteorizado, completando una estampa abrupta, casi norteña, en pleno sur.

Un balcón sobre la historia

El mirador no solo asoma a un paisaje espectacular, sino también a la historia. En los cerros que rodean el cañón se abren cavidades prehistóricas, entre ellas la imponente Cueva del Fraile, donde se han hallado pinturas neolíticas.

Parte de Zuheros, desde el Mirador del Cañón del Bailón.

Parte de Zuheros, desde el Mirador del Cañón del Bailón. / Andalucia.org

Muy cerca, el pueblo de Zuheros -apenas 600 habitantes- trepa por la roca bajo la atenta silueta de su castillo de origen andalusí. Los musulmanes supieron aprovechar esta orografía salvaje para levantar una fortaleza inexpugnable que dio origen a una de las localidades más bellas de la provincia.

El río Bailón recupera su esplendor en la Subbética

Francis Flores

Además de las vistas panorámicas, el mirador regala otro privilegio: observar el vuelo de las aves que nidifican en los tajos del Bailón. No es raro divisar al búho real, al cernícalo o incluso al halcón peregrino surcando el cielo. También córvidos como cuervos, grajillas y chovas piquirrojas encuentran aquí refugio.

Una parada casi obligatoria

Situado a apenas 2,6 kilómetros de la Cueva de los Murciélagos, en la misma carretera de acceso, el mirador del Cañón del Río Bailón forma parte de la Ruta de los Ammonites del Geoparque de las Sierras Subbéticas. Es, en definitiva, una parada casi necesaria en cualquier escapada por la comarca.

Mapa de la ubicación del Mirador del Cañón del Río Bailón, en Zuheros.

Mapa de la ubicación del Mirador del Cañón del Río Bailón, en Zuheros. / Andalucia.org

Dicen desde la Junta de Andalucía que sus vistas son “relax para la mirada” y que viajar hasta aquí es “un momento para no pensar”. Quizá esa sea la clave: detener el coche, asomarse al vacío y comprobar que, a veces, el norte también empieza en el sur.

