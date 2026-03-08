Baena inicia la cuenta atrás para la Semana Santa tras el Pregón de Exaltación al Judío, un referente andaluz

El Teatro Liceo de Baena se convirtió este domingo en el centro del sentimiento cofrade local con la celebración del 23º Pregón de Exaltación al Judío. Este acto, consolidado como una de las citas imprescindibles de la Cuaresma baenense, fue organizado un año más por la Asociación Cultural de la Primera Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra, logrando reunir a una amplia representación de la Semana Santa en torno a la figura más icónica de sus cofrades.

La encargada de poner voz a esta edición fue Rocío Alba, judía de la quinta Cuadrilla de la Cola Blanca. En una intervención marcada por la sensibilidad y el rigor histórico, Alba ofreció un relato profundamente personal que exploró el arraigo del judío en la identidad de Baena. Su discurso no solo fue un recorrido por las vivencias propias, sino que se convirtió en un merecido homenaje a los antiguos artesanos locales. La pregonera ensalzó la labor silenciosa de quienes, con maestría, confeccionan los elementos que definen la estética de esta figura, subrayando que la transmisión de esta tradición a través del núcleo familiar es el verdadero motor que garantiza la supervivencia de esta manifestación cultural.

Reconocimientos

El evento también sirvió de marco para el reconocimiento a Manuel Ramírez, autor del cartel anunciador, ovacionado por una obra donde el casco del judío actúa como eje visual y simbólico. La pieza es un tributo a la artesanía local, elevando el patrimonio material de la Pasión baenense a la categoría de arte.

Sin duda, uno de los momentos de mayor carga emocional se vivió con la entrega del galardón de Cofrade Ejemplar a Desposorio Vizcaíno. A sus 90 años, este histórico hermano de la Hermandad de María Magdalena, tras 75 años de fidelidad ininterrumpida, representa la memoria viva y el compromiso de generaciones que han mantenido intactos los valores de la Semana Santa. Su ejemplo personifica la esencia de una celebración que, entre el redoble del tambor y el respeto a las normas, proyecta a Baena como un referente único en Andalucía. Con este acto, la localidad inicia la cuenta atrás definitiva para una de las semanas más singulares del mundo.