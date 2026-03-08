Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo CCFManifestación 8MAnticolonialismoPink RunningEsther Capitán (AJE)Rompiendo barrerasFin de la odiseaSueldazo ONCEDesfiladero¿Tormenta en Córdoba?
instagramlinkedin

Cuaresma

Baena inicia la cuenta atrás para la Semana Santa tras el Pregón de Exaltación al Judío, un referente andaluz

Rocío Alba, judía de la quinta Cuadrilla de la Cola Blanca, ofreció un discurso personal sobre el arraigo del judío en Baena, homenajeando a los artesanos locales que mantienen viva la tradición

Rocío Alba, en el centro, durante la celebración del Pregón de Exaltación al Judío de Baena, ayer. | J.C. ROLDÁN

Rocío Alba, en el centro, durante la celebración del Pregón de Exaltación al Judío de Baena, ayer. | J.C. ROLDÁN

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Teatro Liceo de Baena se convirtió este domingo en el centro del sentimiento cofrade local con la celebración del 23º Pregón de Exaltación al Judío. Este acto, consolidado como una de las citas imprescindibles de la Cuaresma baenense, fue organizado un año más por la Asociación Cultural de la Primera Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra, logrando reunir a una amplia representación de la Semana Santa en torno a la figura más icónica de sus cofrades.

La encargada de poner voz a esta edición fue Rocío Alba, judía de la quinta Cuadrilla de la Cola Blanca. En una intervención marcada por la sensibilidad y el rigor histórico, Alba ofreció un relato profundamente personal que exploró el arraigo del judío en la identidad de Baena. Su discurso no solo fue un recorrido por las vivencias propias, sino que se convirtió en un merecido homenaje a los antiguos artesanos locales. La pregonera ensalzó la labor silenciosa de quienes, con maestría, confeccionan los elementos que definen la estética de esta figura, subrayando que la transmisión de esta tradición a través del núcleo familiar es el verdadero motor que garantiza la supervivencia de esta manifestación cultural.

Reconocimientos

El evento también sirvió de marco para el reconocimiento a Manuel Ramírez, autor del cartel anunciador, ovacionado por una obra donde el casco del judío actúa como eje visual y simbólico. La pieza es un tributo a la artesanía local, elevando el patrimonio material de la Pasión baenense a la categoría de arte.

Noticias relacionadas y más

Sin duda, uno de los momentos de mayor carga emocional se vivió con la entrega del galardón de Cofrade Ejemplar a Desposorio Vizcaíno. A sus 90 años, este histórico hermano de la Hermandad de María Magdalena, tras 75 años de fidelidad ininterrumpida, representa la memoria viva y el compromiso de generaciones que han mantenido intactos los valores de la Semana Santa. Su ejemplo personifica la esencia de una celebración que, entre el redoble del tambor y el respeto a las normas, proyecta a Baena como un referente único en Andalucía. Con este acto, la localidad inicia la cuenta atrás definitiva para una de las semanas más singulares del mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  5. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
  6. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  7. La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
  8. Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times

Baena inicia la cuenta atrás para la Semana Santa tras el Pregón de Exaltación al Judío, un referente andaluz

Rafael de Rueda, artista cordobés, diseña el nuevo paso de palio de la Virgen de la Caridad de Montilla

La detenida por el crimen de Montemayor habría admitido la agresión al hombre ante la Guardia Civil

Los viajeros montillanos atrapados en Oriente Medio aterrizarán este lunes en Madrid: "Está siendo una experiencia que nunca vamos a olvidar”

Rute se prepara para participar en el programa de TVE ‘Grand Prix’

Rute se prepara para participar en el programa de TVE ‘Grand Prix’

Un mayor, a juicio este lunes por intentar asesinar a otro en un bar de Pozoblanco

Un mayor, a juicio este lunes por intentar asesinar a otro en un bar de Pozoblanco

La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela

La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela

Córdoba sigue lejos de la estabilidad atmosférica y la Aemet avisa: puede haber tormentas en estas horas del día

Córdoba sigue lejos de la estabilidad atmosférica y la Aemet avisa: puede haber tormentas en estas horas del día
Tracking Pixel Contents