La 11ª Quedada de la Mujer reúne a participantes de Baena y Albendín en un acto de convivencia y reivindicación

El Ayuntamiento de Baena ha celebrado este domingo la 11ª Quedada de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer, una cita ya consolidada en el calendario local.

Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender la marcha urbana prevista, aunque se mantuvo el encuentro de convivencia, que reunió a numerosas participantes de Baena y Albendín. Durante el acto se leyó el manifiesto institucional a cargo de la alcaldesa, María Jesús Serrano; la delegada de Igualdad, Cristina Vilda; y las presidentas de las asociaciones de mujeres, reivindicando la defensa de los derechos conquistados y el compromiso de avanzar hacia una igualdad real.

La jornada contó con una merienda solidaria organizada por Baena Solidaria, con carácter benéfico, y actividades infantiles que facilitaron la participación de las familias en este encuentro reivindicativo.