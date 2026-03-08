8M
La 11ª Quedada de la Mujer reúne a participantes de Baena y Albendín en un acto de convivencia y reivindicación
La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, encabezó la lectura del manifiesto institucional en la 11ª Quedada de la Mujer, que reivindicó los derechos femeninos y el avance hacia la igualdad real
El Ayuntamiento de Baena ha celebrado este domingo la 11ª Quedada de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer, una cita ya consolidada en el calendario local.
Las condiciones meteorológicas obligaron a suspender la marcha urbana prevista, aunque se mantuvo el encuentro de convivencia, que reunió a numerosas participantes de Baena y Albendín. Durante el acto se leyó el manifiesto institucional a cargo de la alcaldesa, María Jesús Serrano; la delegada de Igualdad, Cristina Vilda; y las presidentas de las asociaciones de mujeres, reivindicando la defensa de los derechos conquistados y el compromiso de avanzar hacia una igualdad real.
La jornada contó con una merienda solidaria organizada por Baena Solidaria, con carácter benéfico, y actividades infantiles que facilitaron la participación de las familias en este encuentro reivindicativo.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times