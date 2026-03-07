Ximenez Group ha vuelto a situarse en lo más alto de las Fallas de Valencia al obtener, junto a la Falla Cuba–Puerto Rico, el primer premio del concurso de Calles Iluminadas por octavo año consecutivo, consolidando así una trayectoria de referencia en creatividad, innovación y puesta en escena.

El galardón reconoce el proyecto ‘ShowLLum’, una instalación que fusiona tradición fallera, tecnología, sostenibilidad y un potente despliegue visual, y que refuerza la histórica alianza entre la comisión valenciana y la empresa cordobesa líder en iluminación artística y festiva.

Una alianza histórica

La propuesta de este año supone la 54 colaboración consecutiva entre la Falla Cuba–Puerto Rico y Ximenez Group, además del proyecto de iluminación número 67 desarrollado para esta comisión fallera.

Ximenez Group logra por octavo año consecutivo el primer premio de iluminación en las Fallas de Valencia. / CÓRDOBA

‘ShowLLum’ nace de la combinación de dos conceptos identitarios: los showrooms de Ximenez Group, como escaparate de innovación, y el sobrenombre histórico de la comisión, la “Falla de la Llum”. El resultado convierte la demarcación fallera en un auténtico showroom vivo de luz, donde conviven elegancia, tradición y vanguardia tecnológica.

Inspiración fallera y gran despliegue técnico

El diseño se inspira en dos elementos profundamente vinculados a la indumentaria valenciana: el motivo bordado o peineta y la manteleta, integrados en una propuesta que utiliza las tonalidades Warm White y Cold White como homenaje a la evolución histórica de la iluminación festiva, desde la incandescencia hasta la tecnología LED.

La instalación ha vuelto a situar la plaza como centro neurálgico del espectáculo, duplicando la magnitud de la puesta en escena y evocando los recordados paraguas decorativos que ocuparon este espacio desde los años 60 hasta los 80.

Entre los elementos instalados en 2026 destacan una portada principal en la calle Sueca, 17 arcos especiales LED, 36 arcos modelo Bordados, 34 cortinas LED, 7 letreros Ecogreenlux y un total de 405.650 puntos LED, además de un anillo de cerramiento luminoso en la plaza con 175.730 puntos LED.

Sostenibilidad como seña de identidad

Uno de los rasgos distintivos del proyecto ha sido, de nuevo, la apuesta por la tecnología Ecogreenlux, aplicada en diversos motivos luminosos, incluidos los escudos de la falla y sus letreros identificativos.

Esta tecnología permite reducir hasta un 93 % la contaminación lumínica y hasta un 60 % el consumo energético respecto a los sistemas tradicionales, sin renunciar al impacto artístico que caracteriza a la instalación.

Referente de la iluminación fallera

La inauguración oficial del alumbrado tuvo lugar el viernes 6 de marzo, marcando el inicio festivo para la conocida ‘Falla de la Llum’. Con este nuevo reconocimiento, la comisión suma ya 29 primeros premios en la historia del certamen, 18 de ellos junto a Ximenez Group.

Con más de 80 años de historia, la compañía de Puente Genil se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la iluminación festiva en España, con presencia destacada en la Navidad, las principales ferias andaluzas y más de medio siglo de trayectoria en las Fallas valencianas.