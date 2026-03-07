Posadas inaugura el Centro Flamenco Luis de Córdoba, un espacio dedicado al cantaor y a la divulgación del flamenco

Posadas ha inaugurado este sábado el Centro Flamenco Luis de Córdoba, un nuevo espacio cultural de reconocimiento a la figura del cantaor nacido en el municipio maleno y destinado igualmente a la divulgación del flamenco. Promovido y financiado íntegramente por el Ayuntamiento, este ha contado con la colaboración de la Peña Cultural Flamenca Luis de Córdoba.

El Centro se sitúa en el barrio donde Luis Pérez Cardoso nació y pasó su infancia, La Morería, el que también vio crecer a sus padres y abuelos. El edificio, de dos plantas, alberga una exposición permanente compuesta de fotografías, objetos personales, carteles, distinciones, premios, trofeos, etcétera, que reflejan toda la trayectoria profesional y el legado artístico y humano de este gran artista, uno de los mayores exponentes de la historia actual del cante flamenco.

La puesta de largo se enmarca en los actos del 762 aniversario de la Villa de Posadas. Como preámbulo tuvo lugar en el Cine Teatro Liceo Manuel Rumí Cortés la gala conmemorativa con los reconocimientos a la persona de mayor edad y a la más joven del pueblo, así como la proyección del documental, Aquí estoy: Conmigo a cuestas, que repasa cronológicamente la vida de Luis de Córdoba.

Luis de Córdoba inaugura el Centro Flamenco que lleva su nombre. / Evaristo Guzmán

Seguidamente, la comitiva encabezada por el cantaor, el alcalde, Emilio Martínez, la concejala de Cultura, Salud Navajas, y el presidente de la Peña Cultural Flamenca Luis de Córdoba, Rafael Martín, se trasladaron hasta el Centro Flamenco para su inauguración acompañados de decenas de vecinos, familiares y amigos del artista.

Un trabajo de cuatro años

Navajas expresó su «inmensa satisfacción» por haber culminado «un proyecto de esta índole después de cuatro años de trabajo, de adecuar el espacio a nivel arquitectónico, del diseño espectacular a cargo de Zoom Creativos y de seleccionar el contenido de acuerdo con Luis». La responsable municipal de Cultura afirmó que la intención ahora es que «sea un centro vivo, que haya actividades porque también está habilitado para ello».

Asistentes a la inauguración del centro en Posadas. / Evaristo Guzmán

Por su parte, el gran protagonista de la jornada se mostraba tremendamente emocionado en un día que quedará marcado para siempre en su vida. «Después de nombrarme hijo predilecto, luego el descubrimiento del monolito y ahora este centro flamenco, yo la verdad es que ya no sé cómo agradecerlo, cómo compensarlo... estoy sorprendido muy gratamente de cómo ha quedado y tendré que venir con más tranquilidad para verlo con detenimiento y disfrutarlo».

Luis Pérez Cardoso resaltaba el cariño recibido siempre por todos sus paisanos y en especial hoy, cuando lo han acompañado en masa al doble acto de la gala y de la inauguración. En la actualidad, a las puertas de cumplir 76 años, se encuentra ya un poco alejado del mundo del flamenco desde que dejó la Cátedra de Flamencología.