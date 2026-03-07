El libro 'Diario de un Quetzal' de Jesús Luna recorre la Ruta Quetzal de 1998 y sus hitos históricos

El profesor y aventurero Jesús Luna presentó este viernes en el Molino del Duque de Aguilar de la Frontera su libro Diario de un Quetzal, una obra que recoge la experiencia de la expedición Ruta Quetzal 1998 y que centró un concurrido acto que reunió a representantes institucionales y a personas vinculadas al mundo de la cultura, el ecologismo y e la docencia.

La jornada dedicada a esta publicación comenzó por la mañana, con una visita del autor a los dos institutos de Educación Secundaria del municipio: el IES Ipagro y el IES Vicente Núñez —situado, precisamente, en la calle Miguel de la Quadra Salcedo, y en cuya entrada se exhibe un gran azulejo que rinde tributo al conocido reportero y aventurero, impulsor de la Ruta Quetzal—.

Ya por la noche, el Molino del Duque acogió el acto de presentación del libro en un encuentro que fue introducido por el reconocido ambientalista aguilarense Carmelo Jiménez, que contó también con la presencia de Francisca Herrador, alcaldesa accidental del municipio, quien elogió la capacidad del autor para «transmitir unas vivencias únicas».

La obra constituye una crónica detallada de la Ruta Quetzal 1998. En sus páginas, Jesús Luna Torres entrelaza la experiencia personal vivida durante aquel viaje con algunos de los hitos históricos que sirvieron de hilo conductor al recorrido: el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, concretamente a Venezuela, el descubrimiento del río Orinoco y la llegada de Vasco de Gama a la India.

A lo largo del libro, el itinerario recorre lugares de España, Portugal y la selva venezolana, siguiendo el camino que llevó a trescientos jóvenes de 41 países por enclaves como Ceuta, Lisboa, el Amazonas o el propio Orinoco. Pero más allá de un relato de viajes, el texto plantea la experiencia de la Ruta Quetzal como una propuesta educativa basada en la convivencia.