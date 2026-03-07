Aguilar de la Frontera
El libro 'Diario de un Quetzal' de Jesús Luna recorre la Ruta Quetzal de 1998 y sus hitos históricos
El aventurero Jesús Luna presentó en Aguilar de la Frontera su libro 'Diario de un Quetzal', donde relata su experiencia en la Ruta Quetzal de 1998, un evento que reunió a personalidades del ámbito cultural y educativo
El profesor y aventurero Jesús Luna presentó este viernes en el Molino del Duque de Aguilar de la Frontera su libro Diario de un Quetzal, una obra que recoge la experiencia de la expedición Ruta Quetzal 1998 y que centró un concurrido acto que reunió a representantes institucionales y a personas vinculadas al mundo de la cultura, el ecologismo y e la docencia.
La jornada dedicada a esta publicación comenzó por la mañana, con una visita del autor a los dos institutos de Educación Secundaria del municipio: el IES Ipagro y el IES Vicente Núñez —situado, precisamente, en la calle Miguel de la Quadra Salcedo, y en cuya entrada se exhibe un gran azulejo que rinde tributo al conocido reportero y aventurero, impulsor de la Ruta Quetzal—.
Ya por la noche, el Molino del Duque acogió el acto de presentación del libro en un encuentro que fue introducido por el reconocido ambientalista aguilarense Carmelo Jiménez, que contó también con la presencia de Francisca Herrador, alcaldesa accidental del municipio, quien elogió la capacidad del autor para «transmitir unas vivencias únicas».
La obra constituye una crónica detallada de la Ruta Quetzal 1998. En sus páginas, Jesús Luna Torres entrelaza la experiencia personal vivida durante aquel viaje con algunos de los hitos históricos que sirvieron de hilo conductor al recorrido: el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, concretamente a Venezuela, el descubrimiento del río Orinoco y la llegada de Vasco de Gama a la India.
A lo largo del libro, el itinerario recorre lugares de España, Portugal y la selva venezolana, siguiendo el camino que llevó a trescientos jóvenes de 41 países por enclaves como Ceuta, Lisboa, el Amazonas o el propio Orinoco. Pero más allá de un relato de viajes, el texto plantea la experiencia de la Ruta Quetzal como una propuesta educativa basada en la convivencia.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times