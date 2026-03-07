Iznájar, un buen ejemplo de cómo una comunidad extranjera se asienta en el medio rural

Iznájar es un caso especial por su relación con la población extranjera. No sólo es uno de los municipios con mayor peso de forasteros, sino que además es el único en el que predominan los nacidos en un país europeo. En el caso de este pequeño municipio de la Subbética, son los británicos quienes han revitalizado el pueblo desde hace años.

Por los motivos que sean, los británicos han encontrado en Iznájar una especie de paraíso para vivir. Con un entorno rural y patrimonial envidiable, la localidad además está muy bien comunicada con Córdoba, Málaga y Granada. Seguramente lo que más atrae a los nacionales del Reino Unido es la tranquilidad. De hecho, con seguridad las cifras reales de la población extranjera son muy superiores a lo que muestran las estadísticas.

Los residentes reales son muchos más de los que muestran las estadísticas

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, estima que en el pueblo residen de forma permanente entre 700 y 800 extranjeros, casi todos ellos británicos, aunque también hay muchos holandeses, belgas y franceses. «E incluso hay muchos sudamericanos cuidando a personas mayores», apunta. Teniendo que la población de este municipio no llega ni a los 4.000 habitantes, el peso de los extranjeros estaría en el 20%, el doble de lo que indican los informes del INE.

La integración ha sido cómoda y sin problemas, asegura el regidor, ya que «la gente del pueblo es hospitalaria. Son gente humilde para la que todo el que llega es bienvenido si viene de buena fe». La única pega, dice Lope Ruiz, es que «los británicos tienen un problema con el idioma y les cuesta mucho trabajo aprender el español».