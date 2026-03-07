Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lagunas del SurMuerte violentaEstafada y sin hogarSenderismoParque empresarial BLETLibro 25º aniversarioLubnaEl tiempoMontillanos en Dubái
instagramlinkedin

Sucesos

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer

El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, presenta heridas compatibles con arma blanca

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / CÓRDOBA

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor. El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, encontrado de madrugada en un domicilio de la localidad cordobesa, presentaba heridas compatibles con arma blanca.

Una mujer ha sido detenida como investigada, según ha confirmado la Benemérita, que ahora trata de discernir el motivo de los hechos. No se descarta que mantuvieran una relación sentimental, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  5. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  6. Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
  7. La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
  8. Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times

Ximenez Group logra por octavo año consecutivo el primer premio de iluminación en las Fallas de Valencia

Ximenez Group logra por octavo año consecutivo el primer premio de iluminación en las Fallas de Valencia

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer

¿Más lluvia o una tregua para disfrutar del fin de semana en Córdoba? Esto es lo que dice la Aemet

¿Más lluvia o una tregua para disfrutar del fin de semana en Córdoba? Esto es lo que dice la Aemet

La Bonoloto vuelve a sonreír a Montilla con un premio de segunda categoría en el sorteo del viernes

La Bonoloto vuelve a sonreír a Montilla con un premio de segunda categoría en el sorteo del viernes

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz al no ser competente

Cruz Roja Palma del Río abre sus puertas para mostrar sus programas y agradecer su entrega a voluntarios y socios

Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán

Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
Tracking Pixel Contents