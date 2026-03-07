Sucesos
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor y detiene a una mujer
El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, presenta heridas compatibles con arma blanca
La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Montemayor. El cuerpo sin vida del varón, de 41 años de edad, encontrado de madrugada en un domicilio de la localidad cordobesa, presentaba heridas compatibles con arma blanca.
Una mujer ha sido detenida como investigada, según ha confirmado la Benemérita, que ahora trata de discernir el motivo de los hechos. No se descarta que mantuvieran una relación sentimental, aunque este extremo aún no ha sido confirmado por las autoridades.
