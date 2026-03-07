Córdoba, a la cola de España en presencia de extranjeros

El reciente anuncio del Gobierno central de iniciar un procedimiento de regulación de extranjeros ha puesto en marcha a miles de personas en todo el país para acceder a los beneficios del programa. En Córdoba, el Colegio de la Abogacía ya se ha visto «desbordado» ante la avalancha de peticiones, y eso que el proceso aún no ha comenzado, aunque es inminente.

Pese a todo, es probable que en la provincia la medida del Gobierno tenga poco impacto. Córdoba está a la cola de todo el país en cuanto a la presencia de extranjeros. Según los datos oficiales del Censo de población del Instituto Nacional de Estadística, en 2025 había registrado en la provincia un total de 30.226 personas de nacionalidad extranjera. Hay provincias que tienen bastantes menos extranjeros, pero en términos porcentuales Córdoba es la última del país. Menos de un 4% de la población residente tiene pasaporte foráneo, frente a territorios que se acercan a una cuarta parte del total como Alicante o Almería.

Esas poco más de 30.000 personas representan tan sólo un 0,43% de todos los residentes extranjeros que hay en España, que rozan ya los siete millones y van en aumento. Por lo general, quienes llegan allende nuestras fronteras prefieren el Levante o zonas de costa, donde pueden encontrar más oportunidades laborales o donde ya tienen contactos y redes familiares.

Hay que tener en cuenta que estos registros no distinguen entre la situación de los extranjeros en el país (irregular o no), por lo que la cifra real de extranjeros en Córdoba es con seguridad mayor. Además, existe una población flotante que se desplaza en función de las oportunidades de trabajo como las campañas agrícolas, que podría ser mayor en el caso cordobés.

Pueblos a la cabeza

Los registro oficiales muestran que Villaharta e Iznájar son los municipios con un mayor peso de la población extranjera, y se trata además de los únicos que superan un 10% del total según los datos del INE. Ninguna otra localidad llega ni siquiera al 10%.

No obstante, el perfil de los extranjeros en estos dos pueblos es muy diferente, ya que mientras en Villaharta predominan los nacidos en Rumanía, en Iznájar mandan los británicos incluso después del Brexit.

Población extranjera en Córdoba a 1 de enero de 2025. / CÓRDOBA

En número absolutos, las localidades más grandes tienen un mayor número de extranjeros. La capital cuenta con más de 13.000 residentes de otro país, con predominio de colombianos. Le siguen Lucena con unos 2.600 (también colombianos), Puente Genil con 1.800 (de nuevo colombianos) y Palma del Río con algo más de 1.400 (en este caso rumanos). No hay más municipios que rebasen el millar de extranjeros.

El top de nacionalidades con presencia en la provincia de Córdoba está encabezado por Rumanía, con un 15% del total y más de 4.600 residentes. Le siguen Marruecos, con un 11% y 3.400 personas; Colombia con casi otro 11% y 3.200 inmigrantes; y Honduras, con un 6% gracias a sus cerca de 2.000 paisanos. Sólo hay un país europeo en la lista de las primeras diez naciones: se trata de Reino Unido, con 859 residentes, casi todos ellos en Iznájar o alguna de sus numerosas aldeas.

Algunos municipios cuentan con nacionalidades más exóticas. Se puede mencionar, por ejemplo, que en la pequeña localidad de La Granjuela, en el Norte de la provincia, dominan los brasileños (aunque hay muy pocos extranjeros, tan sólo 17 en los balances oficiales). En Espejo, Hinojosa del Duque, La Victoria y Villanueva del Duque abundan los paraguayos. Y finalmente, en Pedro Abad, que dispone de mezquita, los más abundantes son los pakistaníes.