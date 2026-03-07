La Colonia inaugura los centros Francisco Tubío y Francisco López de Ahumada “Paco el Cura”

El Ayuntamiento de Fuente Palmera ha inaugurado oficialmente dos nuevos espacios municipales que refuerzan la vida cultural, social y asociativa del municipio: el Centro Polivalente Francisco Tubío Adame y el Centro Cultural Francisco López de Ahumada “Paco el Cura”.

Centro Polivalente Francisco Tubío Adame

La jornada comenzó con la inauguración del Centro Polivalente Francisco Tubío Adame, donde intervinieron el concejal de Cultura, Quique González, uno de los hijos del homenajeado, Javier Tubío, y el alcalde, Francisco Javier Ruiz. Durante el acto se puso en valor la figura de Francisco Tubío Adame, fallecido en 2025, que será recordado como maestro, “colono del año”, escritor e historiador, además de Cronista Oficial de Fuente Palmera y referente en el estudio y divulgación de la historia de La Colonia.

La familia de Francisco Tubío, en la inauguración con el centro que lleva su nombre en La Colonia. / E. GUZMÁN

Este nuevo espacio se ha consolidado ya como infraestructura clave para eventos de gran formato, al haber acogido en los últimos meses ExpoFare, Carnaval, la Feria Gastronómica y diferentes propuestas de celebración durante la Navidad, convirtiéndose en un punto de encuentro para la ciudadanía y una herramienta para la dinamización cultural y económica.

Centro Cultural Francisco López de Ahumada 'Paco el Cura'

Posteriormente tuvo lugar la inauguración del Centro Cultural Francisco López de Ahumada “Paco el Cura”, un espacio destinado a impulsar la actividad cultural y el trabajo del asociacionismo local. En este segundo acto intervinieron el concejal de Cultura, representantes de asociaciones que han contribuido a mantener viva su memoria como La Cigüeña, la ONG Amigos de Ouzal y la Asociación Cultural Ramón de Beña, además de familiares y el alcalde.

Familiares de Francisco López de Ahumada 'Paco el Cura', este sábado, ante el Centro con su nombre. / E. GUZMÁN

En las intervenciones se destacó la figura de Francisco López de Ahumada Suárez, fallecido en 2017, por su amplia trayectoria y su vocación de servicio: escritor, actor, político, periodista, profesor, clérigo, activista y dramaturgo, además de una persona muy comprometida con la vida social y cultural de La Colonia.

El alcalde, Francisco Javier Ruiz, destacó que estas inauguraciones “suponen un paso adelante en la mejora de las infraestructuras municipales, con espacios pensados para ser utilizados por los vecinos y vecinas, y para acompañar el crecimiento de la programación cultural y social de Fuente Palmera”. Asimismo, agradeció a las familias y al tejido asociativo “su implicación constante en la vida cultural del municipio, que da sentido a estos nuevos espacios”.

El Ayuntamiento refuerza su apuesta por una Colonia más dinámica, participativa y con mejores recursos para la cultura, el asociacionismo y la celebración de eventos a lo largo del año.