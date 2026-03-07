La Botijuela, la fiesta que hace que los adamuceños vuelvan a la rutina

Adamuz vivió ha vivido este sábado una jornada para enmarcar. Los vecinos disfrutaron de una de las tradiciones más arraigadas, como es la fiesta de la 14 Botijuela. La caseta municipal y su entorno volvieron a ser escenarios en los que las fanegueras y fanegueros daban el punto y final a la campaña olivarera, con un invierno pasado por agua más de lo normal y donde la aceituna del olivar se sierra ha adquirido este año una riqueza extraordinaria.

Sin duda, tras el accidente del pasado 18 de enero, el semblante cambió, pero este sábado se ha vuelto a recuperar ese espíritu adamuceño, el del salmorejo y la coña, el del aceite de la Dcoop de la cooperativa Nuestra Madre del Sol, el de otros productores que a través de su labor diaria en el campo logran el oro líquido con mayor número de polifenoles de España, lo que se traduce en salud para los que lo consumen.

Desde hace varios días ya se han venido celebrando catas de aceite, con la quinta edición del pasado viernes en el Centro del Olivar, y talleres de cestería, el pasado jueves, entre otras actividades, como el taller de decoración de aceiteras, que han contado con una nutrida participación de vecinos de todas las edades. La jornada comenzó con la Fiesta del Aceite y con senderismo por el nuevo Sendero del Salmorejo Adamuceño, así como la entrega de diplomas del curso de Ecoturismo. Un inicio lleno de energía y compromiso con nuestra tierra.

Grupo de senderismo en la Botijuela. / Made in Córdoba

Concursos y actuaciones

Asimismo, se ha celebrado el concurso gastronómico de salmorejo adamuceño, en el que los ganadores podrán disfrutar de un fin de semana en la casa Madroño del complejo rural Montes Comunales, con capacidad para 8 personas. Y con el mismo premio para los demás concursos, destacando otro de la carne de monte, típica de esta localidad serrana de la comarca del Altio Guadalquivir, donde sus bares y restaurantes son famosos por sus delicias gastronómicas basada en este tipo de manjares.

Un grupo de vecinos con un perol listo para degustar. / Made in Córdoba

Desde las 15.00 horas, el ambiente no paraba, contando el recinto con las actuaciones del cuadro de baile de Caty Reyes, Los de la Era, Los Malos Tiempos, Versión 2.0, Dj Control y Dj Toni Tega. Este último uno de los djs más afamados de España, que no para de ofrecer conciertos en todo el territorio nacional y que es conocido como el Chico de Oro.

Noticias relacionadas

El alcalde, Rafael Ángel Moreno, destacó a este periódico que «volvemos a recuperar la rutina y a disfrutar con nuestra gente de su excelente trabajo en una campaña prácticamente concluida».