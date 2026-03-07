8M
Baena rinde homenaje a Concha Caballero, figura clave del feminismo andaluz, en el Día de la Mujer
El Ayuntamiento de Baena rindió homenaje a Concha Caballero, reuniendo a personalidades para reconocer su influyente trayectoria y mostrar su perfil más humano
El Teatro Liceo de Baena ha acogido este sábado un solemne y emotivo homenaje a Concha Caballero, dentro de los actos del Ayuntamiento por el Día Internacional de la Mujer. El evento ha reunido a personalidades del ámbito político y cultural para reconocer la trayectoria de quien fue una de las voces más influyentes del pensamiento crítico y el feminismo en Andalucía. Un vídeo con testimonios de su familia y amigos ha ofrecido el perfil más humano de una mujer que dejó una huella imborrable.
La delegada de Igualdad, Cristina Vidal, ha destacado el orgullo de ver el aforo completo para honrar a las mujeres que precedieron la lucha actual. Por su parte, Rosa Aguilar ha recordado con emoción los once años de ausencia de su amiga, definiéndola como una mujer que "entendía la política a través de la palabra y el respeto", subrayando su hito como primera portavoz mujer en el Parlamento de Andalucía y su defensa del Estatuto de Autonomía en Madrid, donde abogó por la democracia paritaria.
Luis García Montero ha resaltado su alejamiento del dogmatismo y su búsqueda constante de puntos de encuentro, mientras que la alcaldesa, María Jesús Serrano, cerró el acto ensalzando su "pensamiento libre" y su coherencia. El homenaje ha concluido reivindicando el legado de Caballero como una herramienta viva para gestionar la esperanza y la felicidad de la ciudadanía, reafirmando el compromiso de Baena con la igualdad.
- El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
- El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
- Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times