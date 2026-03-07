El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se incorpora al programa Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba (Agssc), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha consolidado su compromiso con una atención "más segura y de mayor calidad" tras la incorporación de uno de sus proyectos al programa de Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC), conocido internacionalmente como Best Practice Spotlight Organizations (BPSO).

Tal y como ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, la iniciativa fue presentada en la 5ª Jornada de Buenas Prácticas en Cuidados, organizada por la Red de Cuidados de Andalucía (Picuida) y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

El programa BPSO es una iniciativa global liderada por la Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO), cuyo objetivo es promover la implantación de guías de buenas prácticas basadas en la evidencia científica para mejorar los resultados en salud y optimizar la práctica enfermera. No se trata de un conjunto de protocolos clínicos aislados, sino "de un modelo de transformación organizativa sostenido en el tiempo".

En España, el programa está coordinado por el BPSO Host-España, fruto del acuerdo entre tres instituciones "clave" como Investén-isciii, el Centro Español para los Cuidados de Salud Basados en la Evidencia (Cecbe), centro colaborador del Instituto Joanna Briggs, y la propia RNAO.

En esta línea, la Administración regional ha concretado que las organizaciones que se adhieren al programa se comprometen a implantar entre tres y cinco guías de buenas prácticas --como la prevención de caídas, la lactancia materna o el cuidado del pie diabético-- con el objetivo de "reducir la variabilidad clínica, estandarizar los cuidados y garantizar que todos los pacientes reciban la mejor atención posible según la evidencia disponible".

Evaluación continua de resultados

Además, el modelo fomenta el liderazgo profesional a través de la figura de los "champions", profesionales formados para liderar el cambio en sus unidades, y la evaluación continua de resultados mediante indicadores de calidad.

Este enfoque se integra en el AGS Sur de Córdoba con la estrategia de Buenas Prácticas en Seguridad del Paciente en el Ámbito Organizativo (BSPO), alineada con la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Según la Junta, la clave del modelo es actuar sobre la organización para "mejorar la comunicación, estandarizar procesos, reforzar la cultura de notificación y aprendizaje del error y promover la participación activa de los profesionales".

En suma, el proceso de designación como Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados se desarrolla en fases como una inicial como centro candidato, de entre dos y tres años, seguida de la designación oficial tras demostrar resultados y sostenibilidad, y renovaciones periódicas que garantizan el mantenimiento de los estándares.

Así, el Gobierno andaluz ha valorado que se traza "un camino exigente que sitúa al Agssc dentro de una red internacional de organizaciones comprometidas con la excelencia y la seguridad del paciente".