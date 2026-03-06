Óscar Puente pide "paciencia" en la investigación del accidente de Adamuz y desvincula el siniestro del mantenimiento

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido "paciencia" al considerar que la investigación del accidente ferroviario de Adamuz "llevará tiempo" y, tras destacar que será importante lo que desvelen las cajas negras, ha pedido desvincular el siniestro del mantenimiento de las líneas.

Puente ha participado este viernes en el encuentro Foro Capital celebrado en Vitoria, donde se ha referido al accidente de dos trenes en Adamuz el pasado 18 de enero, en el que fallecieron 46 personas. El ministro de Transportes ha señalado que la investigación depende de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), de la Guardia Civil y de un juzgado.

Según ha indicado, Adif tiene la obligación de realizar su propia investigación y las operadoras la suya. Tal como ha apuntado, este pasado jueves se abrieron las cajas negras de los trenes, algo que correspondió a CIAF y Guardia Civil, y se "sigue avanzando". Óscar Puente ha indicado que hay que "tener paciencia" y entender que una investigación de un accidente de estas características es "compleja y llevará tiempo".

En este sentido, ha recordado que todavía hay algún accidente de hace dos años en el que no hay un informe definitivo sobre las causas y en países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia los tiempos de resolución de las investigaciones en este tipo de accidentes son superiores a un año.

Varios interrogantes sobre las causas

En este sentido, ha asegurado que, en este caso, el accidente ha sido hace menos de dos meses y "hay que ser pacientes y, sobre todo, confiar en los técnicos y en la justicia". Cuestionado sobre si hay algún dato nuevo, ha asegurado que hay "varios interrogantes abiertos", entre ellos, si se rompió la vía, una soldadura o las razones de que no se detectará y ha añadido que habrá que ver si las cajas negras "abren alguno más o cierran otros".

Puente cree que las cajas negras son "muy importantes" porque, sobre todo, van a dar "pistas del material rodante" que, en principio, se ha descartado como causa, "al menos por la CIAF", pero, en todo caso, se puede "arrojar algo de luz". El ministro de Transportes ha manifestado que el debate sobre gasto en mantenimiento es "muy plausible", pero ha pedido desvincularlo del accidente porque "no es un accidente relacionado estrictamente con el mantenimiento".

Según ha asegurado, se trata de la línea Madrid-Sevilla, en la que se acometió "una renovación integral". "Sé que esta afirmación ha causado polémica, sobre todo, porque se ha descubierto que una parte de la infraestructura no se ha sustituido. Pero es una línea que se ha cogido de extremo a extremo, se ha reemplazado todo aquello que se consideraba que necesitaba una sustitución y se han invertido casi 800 millones de euros en renovarla, con un nuevo sistema de seguridad, con sustitución de todos los cambios y de una parte importante de la plataforma", ha añadido.

Por lo tanto, ha asegurado que aquí "no hay un problema de mantenimiento". Según ha apuntado, en todo caso, lo que "parece que, en este momento, está en tela de juicio es el resultado de la ejecución de la obra". "Es decir, si el foco se pone en una soldadura o en un carril que se acababa de sustituir, se está poniendo el foco en esa ejecución o el control de esa ejecución, no tanto en el mantenimiento. Por lo tanto, el debate del mantenimiento, tengámoslo, pero no lo vinculemos al accidente, porque creo que no tiene relación", ha concluido.