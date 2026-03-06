Montilla eleva sus plegarias al Cristo de Medinaceli

Este primer viernes de marzo vuelve a congregar a centenares de fieles en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla para rendir culto al Santísimo Cristo de Medinaceli, una devoción que cada año marca una de las estampas más reconocibles de la cuaresma montillana. La jornada se desarrolla durante todo el día y permanecerá abierta hasta las 21.00 de esta noche, cuando concluirá la tradicional visita de fieles al templo.

Desde primera hora de la mañana, el interior del templo se llena de un silencio apenas roto por el crepitar de las velas y el murmullo de quienes se acercan hasta la pequeña imagen del Santísimo Cristo de Medinaceli. La talla, realizada a mediados del siglo XX, evoca la popular advocación de Jesús de Nazaret que recibe culto en la basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, y ante ella muchos devotos repiten un gesto que forma ya parte del imaginario religioso de estas fechas: arrodillarse y pedir tres deseos, con la esperanza de que, según la tradición, al menos uno de ellos llegue a cumplirse.

La luz tenue de las velas vuelve a dibujar esta tarde una de las imágenes más características del calendario cuaresmal montillano. Los responsables del templo han dispuesto alrededor de 2.500 velas que los fieles encienden a lo largo del día, convirtiendo el presbiterio en un pequeño mar de luz que acompaña las oraciones y promesas de quienes acuden a la cita.

El Cristo de Medinaceli permanece expuesto a la veneración de los fieles en Montilla. / Álvaro Carrasco

Velas para sufragar el arreglo de la parroquia

Como en años anteriores, también se pueden adquirir velas en el templo de La Escuchuela, una iniciativa destinada a sufragar los trabajos de restauración tanto de la parroquia como de la ermita de San José. Además, durante toda la jornada es posible subir a la torre de la parroquia a cambio de un donativo de dos euros.

La presencia del Cristo de Medinaceli en Montilla es relativamente reciente y tiene su origen en María del Valle Baena Panadero, madre del médico y escritor Antonio Varo Baena, quien decidió adquirir la imagen en Madrid para instaurar en su ciudad natal esta devoción.

Muy cerca de allí, en la iglesia-santuario de María Auxiliadora de Montilla, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Juventud en su Presentación al Pueblo, Nuestra Madre María de Nazaret y San Juan Bosco celebra también durante la jornada el devoto besamanos a sus titulares, desde las 10.00 de la mañana hasta las 19.00 de la tarde.