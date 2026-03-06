Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización extranjerosEl HigueralDesaparecido LucenaSánchez AdamuzPGOMEnvejecimientoCórdoba CF 'Retro'Hupotecas CórdobaGrand Prix CórdobaAgenda 'finde'
instagramlinkedin

Infraestructuras

La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora

Invertirá más de 780.000 euros en las obras del edificio, que tienen un plazo de ejecución de 11 meses

La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora.

La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para la contratación de las obras del nuevo consultorio de salud de Añora, un proyecto con el que el Gobierno andaluz "refuerza la atención sanitaria en la comarca de Los Pedroches y da respuesta a una demanda histórica del municipio", según trasladan en un comunicado. El importe de licitación, con IVA, asciende a 780.193,24 euros.

El expediente contempla la ejecución completa del nuevo edificio sanitario mediante un contrato de obras con un plazo de ejecución de 11 meses y ha sido publicado en el Portal de Contratación de la Junta de Andalucía.

Agilizar la adjudicación

La licitación se desarrolla mediante procedimiento abierto simplificado, lo que permite agilizar la adjudicación garantizando la transparencia y la concurrencia. El futuro centro se ubicará en el término municipal de Añora y se construirá sobre una parcela puesta a disposición por el Ayuntamiento del municipio.

"Con este proyecto, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras sanitarias en el entorno rural, dotando a los municipios de equipamientos modernos, accesibles y adaptados a las necesidades asistenciales actuales", añaden.

Reforzar la atención primaria

La actuación forma parte de la estrategia del Servicio Andaluz de Salud para "reforzar y modernizar la atención primaria, incrementando la calidad del servicio y acercando la asistencia sanitaria a la ciudadanía".

La delegada de Salud, María Jesús Botella, ha destacado que la futura construcción del consultorio "forma parte del esfuerzo sostenido por seguir fortaleciendo y modernizando la sanidad pública, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, que constituye la puerta de entrada al sistema sanitario".

Del mismo modo, ha subrayado que "la construcción de nuevos consultorios y la renovación de las infraestructuras existentes es una prioridad estratégica para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, dispongan de servicios sanitarios modernos, accesibles y de calidad".

Noticias relacionadas y más

Botella recuerda que "la inversión en nuevos equipamientos sanitarios es una muestra del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el bienestar de la ciudadanía y con la cohesión territorial, reforzando la prestación sanitaria en el medio rural y acercando la atención a los municipios".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
  3. La presa de Iznájar pierde un 6% de su volumen por sedimentos acumulados
  4. Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
  5. El alcalde de Encinas Reales investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la empresa municipal Encisocial
  6. La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
  7. Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
  8. Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio

Óscar Puente pide "paciencia" en la investigación del accidente de Adamuz y desvincula el siniestro del mantenimiento

Montilla eleva sus plegarias al Cristo de Medinaceli

Montilla eleva sus plegarias al Cristo de Medinaceli

La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora

La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora

El Colegio de Enfermería de Córdoba homenajea a los enfermeros que intervinieron en Adamuz: "Ojalá hubiéramos podido ayudar más"

El Colegio de Enfermería de Córdoba homenajea a los enfermeros que intervinieron en Adamuz: "Ojalá hubiéramos podido ayudar más"

Profesionales y familias debatirán sobre educación inclusiva en las jornadas "Estos días azules" de Autismo Córdoba

Profesionales y familias debatirán sobre educación inclusiva en las jornadas "Estos días azules" de Autismo Córdoba

La última menor hospitalizada tras el accidente de Adamuz recibe el alta en Córdoba

La última menor hospitalizada tras el accidente de Adamuz recibe el alta en Córdoba

Hornachuelos aprueba la utilidad pública de la pasarela peatonal Puerta de la Villa con una inversión de 1,68 millones

Hornachuelos aprueba la utilidad pública de la pasarela peatonal Puerta de la Villa con una inversión de 1,68 millones

Cabra muestra su devoción al Señor de las Tres Gracias

Cabra muestra su devoción al Señor de las Tres Gracias
Tracking Pixel Contents