La Junta impulsa la construcción del nuevo consultorio médico de Añora

Invertirá más de 780.000 euros en la construcción del edificio con un plazo de ejecución de 11 meses

La Junta de Andalucía ha iniciado el procedimiento para la contratación de las obras del nuevo consultorio de salud de Añora, un proyecto con el que el Gobierno andaluz "refuerza la atención sanitaria en la comarca de Los Pedroches y da respuesta a una demanda histórica del municipio", según trasladan en un comunicado. El importe de licitación, con IVA, asciende a 780.193,24 euros.

El expediente, denominado “Contratación de la obra para la construcción del nuevo consultorio de Añora, mediante procedimiento abierto simplificado”, contempla la ejecución completa del nuevo edificio sanitario mediante un contrato de obras con un plazo de ejecución de 11 meses. Ha sido publicado en el Portal de Contratación de la Junta de Andalucía.

Agilizar la adjudicación

La licitación se desarrolla mediante procedimiento abierto simplificado, lo que permite agilizar la adjudicación garantizando la transparencia y la concurrencia. El futuro centro se ubicará en el término municipal de Añora y se construirá sobre una parcela puesta a disposición por el Ayuntamiento del municipio.

"Con este proyecto, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras sanitarias en el entorno rural, dotando a los municipios de equipamientos modernos, accesibles y adaptados a las necesidades asistenciales actuales", añaden.

"Reforzar la Atención Primaria"

La actuación forma parte de la estrategia del Servicio Andaluz de Salud para "reforzar y modernizar la Atención Primaria, incrementando la calidad del servicio y acercando la asistencia sanitaria a la ciudadanía".

La delegada de Sanidad, María Jesús Botella, ha destacado que la futura construcción del consultorio, “forma parte del esfuerzo sostenido por seguir fortaleciendo y modernizando la sanidad pública, especialmente en el ámbito de la Atención Primaria, que constituye la puerta de entrada al sistema sanitario”.

Del mismo modo, ha subrayado que “la construcción de nuevos consultorios y la renovación de las infraestructuras existentes es una prioridad estratégica para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, dispongan de servicios sanitarios modernos, accesibles y de calidad”.

Botella recuerda que “la inversión en nuevos equipamientos sanitarios es una muestra del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el bienestar de la ciudadanía y con la cohesión territorial, reforzando la prestación sanitaria en el medio rural y acercando la atención a los municipios”.

TEMAS

