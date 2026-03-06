La Junta cifra las pérdidas en el olivar de Baena por el tren de borrascas en 26 millones de euros

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, ha visitado este viernes Baena junto a la alcaldesa, María Jesús Serrano, para evaluar sobre el terreno los daños provocados por el reciente tren de borrascas en las infraestructuras agrarias y en el sector del olivar, que ha cifrado en unos 26 millones de euros, sin contar el impacto económico en cooperativas y almazaras.

Durante la comparecencia ante los medios, la alcaldesa ha explicado que el objetivo del encuentro ha sido comprobar "de primera mano" el estado de los caminos rurales y otras infraestructuras esenciales para la actividad agrícola, especialmente en un momento clave para la finalización de la campaña de recogida de la aceituna.

La regidora ha destacado la dificultad que afronta el sector agrario ante las condiciones climáticas extremas. "Los agricultores se enfrentan continuamente a situaciones complejas, ya sea por la sequía o por episodios de lluvias intensas", señaló, al tiempo que trasladó el reconocimiento institucional al trabajo del sector primario, al que calificó como "fundamental para la sociedad".

Actuaciones de emergencia en Baena

En relación con los daños ocasionados por el temporal, el Ayuntamiento de Baena ha remitido al Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, la documentación correspondiente a las incidencias registradas, que se han cuantificado en 1,4 millones de euros en actuaciones de emergencia.

Paralelamente, el Consistorio trabaja en la recopilación de información solicitada por la Junta de Andalucía sobre los daños en caminos rurales e infraestructuras agrarias, cuyo plazo de entrega concluye el 10 de marzo. La alcaldesa subrayó que los técnicos municipales están ultimando el informe para que "no se quede ninguna incidencia sin registrar".

El delegado de Agricultura ha visitado las zonas afectadas acompañado por la alcaldesa de Baena. / Juan Carlos Roldán

El Ayuntamiento ya ha llevado a cabo intervenciones urgentes para restablecer el acceso a diversas explotaciones agrícolas. Entre ellas, la apertura del camino de Torreparedones, uno de los más afectados por el temporal, y del camino de la I, que permitió el acceso a fincas agrícolas tras el corte de la carretera CO-3125 en dirección a Cañete de las Torres.

Asimismo, la visita institucional ha incluido la inspección del cordel Córdoba-Jaén, una vía pecuaria muy utilizada por los agricultores para acceder a sus explotaciones y que ha sufrido graves daños tras las lluvias. Según explicó la alcaldesa, este camino ya presentaba problemas estructurales y estaba previsto actuar en algunos tramos, aunque el temporal ha agravado considerablemente su estado.

La regidora insistió en la importancia de la coordinación entre administraciones para afrontar esta situación y agradeció la colaboración de la Junta de Andalucía y la presencia de sus técnicos en el municipio para evaluar los daños.

Referente en la producción de aceite de oliva

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, subrayó que Baena, referente en la producción de aceite de oliva virgen extra, ha sufrido importantes pérdidas económicas debido a la caída de aceitunas provocada por las lluvias y al difícil acceso a algunas explotaciones. Según las estimaciones realizadas, la pérdida de materia prima en el municipio alcanza los 26 millones de euros, cifra a la que habría que sumar el impacto económico en cooperativas y almazaras.

El delegado valoró positivamente la rapidez con la que el Ayuntamiento ha realizado la primera evaluación de daños y anunció que los técnicos de la Delegación ya están trabajando junto a los municipales para completar las inspecciones. El objetivo es que las actuaciones de reparación en los caminos rurales puedan comenzar "lo antes posible, previsiblemente antes del mes de mayo".

Asimismo, recordó que la Junta de Andalucía ha activado el Plan Actúa, dotado con 1.700 millones de euros, de los cuales 1.000 millones se destinarán al sector agrario, con el objetivo de ayudar a paliar las pérdidas económicas y restaurar infraestructuras dañadas.